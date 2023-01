Los prospectos Ethan Salas y Felnin Celestén se llevan los bono más alto en 2023

Santo Domingo.- Decenas de jóvenes prospectos del béisbol en República Dominicana vieron cumplir su sueño de pertenecer a Grandes Ligas este domingo, tras ser contratados por diversos equipos de la MLB, con sumas que sobrepasan el millón de dólares y becas de estudio incluida, en algunos casos.

El receptor venezolano Ethan Salas y el torpedero dominicano Felnin Celestén se convirtieron en los novatos mejores pagados tras alcanzar las dos cifras más altas en las contrataciones del sorteo que correspondió al llamado “Julio 2”, que en lo adelante será Enero 15.

Ethan Salas fue firmado por los Padres de San Diego.

Salas, de 16 años, adquirido por los Padres de San Diego por 5.6 millones de dólares, practica desde 2021 en la Academia La Javilla, siendo entrenado por el ex receptor de las Águilas Cibaeñas, Alberto Castillo, y su padre José Antonio Salas.

En tanto, Celestén oriundo de La Romana, se convirtió en el dominicano mejor pagado del sorteo 2023, al recibir la suma de 4.9 millones de dólares por parte de la organización Marineros de Seattle.

El joven de 16 años, formado en la Academia JD Ozuna Baseball Factory, ubicada en la comunidad de Guerra, pasó de ser baterista en la iglesia a firmar con Los Marineros, convirtiéndose en el segundo jugador dominicano de las paradas cortas en recibir el más alto, detrás de Robert Puason, quien recibió 5.1 millones de dólares en 2019.

Felnin Celesten

Felnin Celestén firma con los Marineros de Seattle

Según los expertos, el prospecto tiene todas las habilidades del juego, a pesar de su corta edad. Siendo acreedor de bateo de promedio, bateo de poder, velocidad, defensa y potencia en el brazo.

Mientras que, los Yanquis de New York ofrecieron 4,4 millones de dólares al jardinero cubano Brandon Mayea, y el dominicano Enmanuel Bonilla firmó con los Azulejos de Toronto por 4,1 millones.

Su compatriota Brailer Guerrero fue adquirido por los Rays de Tampa Bay por 3,7 millones de dólares. Mientras Jesús Caba, por los Filis de Filadelfia con un bono de US$3 millones.

Los Astros de Houston contrataron a Camilo Díaz por 2.25 MDD y al jardinero Emil Valencia por 1.2 millones de dólares.

En tanto, los Cachorros de Chicago firmaron a Derniche Valdez, por 2,7 millones de dólares y el venezolano Ludwig Espinoza por 1,5 millones. Los Angelinos de Anahein ficharon a Félix Morrobel, por 900 mil.

Los Gigantes de San Francisco se quedaron con Rayner Arias a cambio de 2,8 millones de dólares, y Robert Calaz con los Rockies (2,5), así como el cubano Ariel Castro con los Mellizos (2,5 millones).

También el dominicano Gian Zapata con los D-backs por un bono de 1,5 millones de dólares.

Los Nacionales de Washington firmaron a Elián Soto, hermano menor del estelar Juan Soto, por 250 mil y una beca de 200.

Los Rangers de Texas se quedaron con el criollo Pablo Guerrero, hijo del ex estelar de Grandes Ligas, Vladimir Guerrero, por US$ 100 mil, más US$ 50 mil para beca de estudio.

Treinta y uno de los jugadores en la lista de los Mejores 50 Prospectos Internacionales de 2022 provienen de la República Dominicana, 12 novatos son de Venezuela, tres de Cuba, dos de las Bahamas, uno de México y otro de Corea.

Jóvenes logran sueño al pactar con los Mets

Una nueva generación de jóvenes beisbolistas alcanza su sueño de pertenecer a un equipo de Ligas Mayores, al formar parte de los Mets de Nueva York, en la firma de prospectos internacionales 2023.

Este domingo 15 de enero 18 atletas lograron pactar con los Mets, con bonos que sobrepasan el millón de dólares, siendo el receptor venezolano, Daiverson Gutiérrez el de mayor cantidad con US$1,900,000.

En tanto, el short stop venezolano Christopher Larez, alcanzó la cifra de US$1,400,000; el outfielder dominicano Anthony Baptist pactó por US$1,100,000, y el lanzador zurdo Daviel Hurtado, de Cuba, logró un acuerdo por US$500,000.

“Es una satisfacción inmensa para nosotros la oportunidad que le ofrecemos a estos jóvenes, quienes ahora escalan otro peldaño en su camino hacia las Grandes Ligas. Nuestra organización valora el gran esfuerzo que estos realizan por alcanzar ese sueño de todo atleta”, manifestó Juan Henderson, director de Operaciones de la Academia Mets de Nueva York para América Latina y El Caribe, al felicitar a los talentosos prospectos.

En el acto celebrado en la Academia del equipo de la Major League Béisbol (MLB), ubicada en la carretera Jubey, municipio Boca Chica, también firmaron con el equipo los outfielders Heriberto Rincón, Enderson Asencio, Alex Acosta y Reinel Díaz; los cátchers Marcos Castillo, hijo del ex jugador de esa misma posición en Grandes Ligas, Alberto Castillo; y Julio Zayas, quien además de receptoría juega tercera base. También el receptor venezolano Julián Hernández.

Igualmente, los campocortos Branny De Óleo y Vladi Gómez; los lanzadores Ramón Henríquez (D), Osiris Calvo (Z), Luis Ceballos (D) y Misael López (Z), y el jugador de tercera base, Daris Cordero.





Con un talento impresionante y en continuo desarrollo como un jugador con las cinco herramientas, el dominicano Welbyn Francisca, 16 años, y quien juega el shortstop, pactó este domingo por un millón 1.375 mil dólares con el equipo de Ligas Mayores, Cleveland Guardians.

El oriundo de Villa Hermosa, en la provincia La Romana, desarrollado desde los 11 años por la H Y L Baseball Academy, ubicada en el municipio Guerra, en Santo Domingo, aumenta su acuerdo a unos US$1.450 MM, gracias al bono progresivo que le ofrece Cleveland y la beca estudiantil.

“Primero agradezco a Dios, y estamos orgullosos de lo que hemos venido haciendo. He estado trabajando desde pequeño para este momento de mi carrera. Esto es solo el comienzo, Grandes Ligas es la Meta”, expresó Welbyn Francisca tras pactar con la organización de Major League Baseball.

Harold Diplán, co-propietario de H Y L, valoró que “en cuanto a las condiciones de Welbyn, lo podemos definir desde ya como un pelotero de las cinco herramientas. Tiene todas las condiciones para jugar pronto en las Grandes Ligas”.

“Francisca sobresale por su bateo, es su herramienta plus, es un chocador innato. Posee las 5 herramientas, con gran velocidad, poder ocasional y potente brazo sobre el average”, destacó Luis Batista, también co-propietario de H Y L, quien agregó que al campocorto le apodan “Fósforo”, por su chispa donde quiera que llega y su relación con otros, además de su juego dinámico.

De su lado, Elby Francisca, padre del novel atleta, y quien también jugó a nivel profesional, manifestó su regocijo que Welbyn siguiera sus pasos en el béisbol, lo describió como un joven enfocado y dedicado y, “le doy la Gloria a Dios por esto, porque sin él no somos nada”.

Mientras, que la madre del veloz jugador, Wendy Gómez agradeció a Dios y al equipo de Grandes Ligas la oportunidad que se le ha abierto a su hijo.

Welbyn Francisca, quien encabeza el inicio de fichaje de jugadores firmados los Guardianes de Cleveland, en la sede de la Academia, se mantiene estudiando el bachillerato que casi termina, y al igual que inglés.