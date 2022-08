Santo Domingo.- Christian Nodal ha provocado gran revuelo en los últimos días tras reaparecer en redes sociales mostrando su rostro sin los tatuajes que se han vuelto característicos en él. Muchos se preguntan si se hizo un tratamiento o simplemente se los maquilló.

El misterio

Pues el misterio quedó resuelto, cuando el estilista, Cristian Navajas habló en el programa Despierta América y le puso fin a la incógnita. “¡Fin del misterio! El cantante @nodal se encuentra grabando un video musical y habría tenido que cubrir los tatuajes de su rostro con maquillaje”.

A pesar de que Christian ha sido reservado para brindar detalles de este proyecto, ha trascendido que el mexicano podría presentar en dicho videoclip un antes y después de su romance con una española.

Muere actor

El actor Joe E. Tata, quien interpretó al dueño del restaurante Peach Pit en la popular serie Beverly Hills, 90210, falleció a los 86 años. La información fue ofrecidas por Ian Ziering, uno de los protagonista de la famosa serie de los años noventa.

Joe E. Tata

Su trabajo

«En los últimos meses, perdimos a Jessica Klein, una de las escritoras y productoras más prolíficas de 90210, Denise Douse, quien interpretó a la Sra. Teasley, y ahora me entristece decir que Joe E Tata falleció», dijo. Tata actuó en muchas producciones importantes como, la serie de televisión Batman de 1966, No Time for Sergeants, The Rockford Files o Mystery Girls. Luchaba desde 2018 con la enfermedad de Parkinson. En 2021, su hija Kelly lanzó una campaña de GoFundMe.

Visita a su papi

Luego de tres meses de estar separados, la pequeña Vida Isabelle podrá reencontrarse con su papi, el productor musical Raphy Pina, quien guarda prisión en una cárcel de Estados Unidos tras ser declarado culpable por posesión ilegal de armas de fuego.

Alegría a los fans

En tiempo que llevan sin verse, la niña no solo ha crecido muchísimo, sino que ya aprendió a dar sus primeros pasos con la ayuda de su mami Natti Natasha. «Wow! aquí leyendo la confirmación de que voy a ver a mi pa’ , y le enseñaré unos pasitos que estoy aprendiendo ¿ Qué ustedes creen que él me va a decir?!!!!», dice el anuncio acompañado de una graciosa foto de la niña. Esta noticia ha traído una gran alegría a los seguidores de la pareja, aunque no se especifica el día que será el reecuentro entre padre e hija.