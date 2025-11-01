Actualidad

Descubre los temas clave de la X Cumbre de las Américas

Por
En la X Cumbre de las Américas que se celebrará en el país del 1 al 5 de diciembre 2025, se abordarán cuatro temas fundamentales que afectan a la región.

El embajador Rubén Silié, viceministro de Política Exterior Multilateral informó que los temas que se abordarán son: seguridad ciudadana, seguridad hídrica, seguridad eléctrica y seguridad alimentaria.

Dijo que el tema migratorio no fue incluido en la agenda a discutir porque sería muy difícil llegar a un acuerdo con los países participantes.

La cumbre tendrá como lema «construyendo un hemisferio seguro, sostenible y de prosperidad compartida».

Foros

Dijo que en base a esos temas se realizarán foros empresariales, sociedad civil y juventud.

Indicó que en base a esos temas que abren retos y oportunidades y proyecciones a futuro.

Además de que será de gran importancia para el país a nivel político e impacto económico y social.

Dijo que llama  la atención de que América Latina la mayor productora de alimentos, sin embargo los niveles de pobreza son alarmantes.

Participación

Los organizadores de la Cumbre esperan unos 7,500 a 8,500 participantes, entre ellos 4,500 a 5,000 participantes internacionales; 2,000 seguridad; 600 periodistas; 400 staff Mirex y presidencia y 280 voluntarios.

Lee también: Cumbre de las Américas: la gran oportunidad para RD en diciembre, dice Abinader

Se informó además que unos 350 empresarios han confirmado su participación con mira al foro empresarial y unos 350 activistas sociales para el foro de juventud.

Panel

Las informaciones fueron ofrecidas este sábado durante el panel «República Dominicana Rumbo a la Cumbre de las Américas», cobertura periodística, en el salón A del centro de convenciones de la Cancillería,  donde sirvieron como expositores el vicecanciller Rubén Silié; Francia Grullon, coordinadora del secretariado ejecutivo  de la X Cumbre; Josefina Stubbs, directora de integración regional y Emil Chireno, asesor de análisis e investigación, política exterior multilateral.

En el panel se informó de la estructura general del evento, fechas clave y la agenda a discutir.

Pedro Castro

