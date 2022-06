Los Warriors Calidad y experiencia clave para ganar corona

El primer castigo del culpable es que no podrá jamás ser absuelto por el tribunal de su conciencia”.

La experiencia, calidad ofensiva y la defensiva fueron determinantes para que los Warriors de Golden State levantaran anoche con orgullo el trofeo de campeón, al vencer a los Celtics de Boston en seis partidos de la serie final de la NBA, pactada al mejor de siete.

Los principales jugadores de los Warriors, que están acostumbrados a estar en esa situación de presión, no se amilanaron cuando los Celtics salieron anoche con garras y decisión de empatar la serie y pusieron la pizarra 14-2.

“Los endiablados” jugadores de Golden State sólo esperaron un tiempo de su entrenador Steve Keer para decir: “Vamos arriba”.

Y así lo hicieron. Terminaron el primer tiempo con cinco puntos de ventaja.

Alegres

Los integrantes de Golden State se veían jugando alegres y con la confianza de que cerrarían anoche la final, mientras que los de los Celtics volvieron a perder una increíble cantidad de bolas, que se convertían en canastos para sus oponentes.

El temor se apoderó de los Celtics, que hicieron un gran esfuerzo por conseguir la gloria, pero, reitero que salió a relucir la inexperiencia en una final, en la cual la presión jugó un papel trascendental a la hora de evaluar la final.

Se entregaron

No hay dudas de que Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Andrew Wiggins y Jordan Poole. salieron con la determinación de no regresar a su casa y “asesinar” anoche a los Celtics en su propio hogar.

Así lo afirmaron varios de ellos antes de iniciarse el partido.

Green y Wiggins

Sin menospreciar la extraordinaria actuación de Curry, no podemos dejar de mencionar las actuaciones de dos “verdugos” de los Warriors: Green y Wiggins.

Draymond hizo muchas cosas que en ocasiones no se ven, pero que fueron de mucho valor para que los Warriors lograran el título y Wiggins siempre estuvo presente a la hora de la verdad.

Cuando se observen los videos de los partidos, esos dos gladiadores serán evualuados en su justa dimensión.

Sería injusto olvidar a Thompson y Poole, quienes siempre estuvieron presentes cuando más lo necesitaban los Warriors.

Con esa espectacular final, la NBA acaparó el seguimiento de millones de personas en todo el mundo.

¡Salve campeones!

¡Un merecido triunfo!.

Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.

Stephen Curry, Jugador Más Valioso de la final de la NBA, junto a su familia, tras los Warriors ganar el título,