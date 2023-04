LSU logra primera corona en la NCAA tras vencer Iowa

Lo malo de hacer sugerencias inteligentes, es que uno corre el riesgo de que se le asigne para llevarlas a cabo”.

Anónimo

“La inteligencia y voluntad trabajan juntas contra el vicio”.

Fasto Cayo

Las jugadoras de LSU desde que salieron al tabloncillo vi que tenían un inmenso deseo de ganar el título de la NCAA.

Realizaron una ofensiva combinada y una cerrada defensa que nunca permitieron hacer lances fáciles a sus oponentes.

Celebraron grande. Y lo merecieron. Se fajaron a ganar y triunfador.

Los dejó con un cable de AP sobre aspectos del interesante partido:

“DALLAS, AP.- Kim Mulkey regresó a su hogar en Luisiana con el deseo de llevar a LSU a su primer campeonato de baloncesto . La entrenadora del Salón de la Fama hizo exactamente eso en su segundo año en la escuela.

Sus Tigres usaron un desempeño ofensivo récord para vencer a Caitlin Clark e Iowa 102-85 el domingo y ganar el primer título de baloncesto, masculino o femenino, en la historia de la escuela.

“Me di la vuelta y miré las pancartas de Final Four (en la arena de casa), en ninguna parte decía campeón nacional”, dijo Mulkey. “Eso es lo que vine a hacer a casa”.

La entrenadora en jefe de LSU, Kim Mulkey, habla con Angel Reese durante la segunda mitad del partido.

La victoria convirtió a Mulkey en la primera entrenadora de mujeres en ganar títulos nacionales en dos escuelas diferentes. Ganó tres en Baylor antes de irse a LSU hace dos años.

“Los entrenadores entrenan toda la vida y esta es la cuarta vez que he sido bendecido”, dijo Mulkey. “Nunca en la historia del baloncesto de LSU, hombres o mujeres, (alguien) ha jugado por un campeonato”.

El enérgico y extravagantemente vestido Mulkey, que vestía un traje dorado brillante con rayas de tigre, ahora tiene la tercera mayor cantidad de títulos nacionales detrás de los 11 de Geno Auriemma y los ocho de Pat Summitt. Mulkey nunca ha perdido en un juego de campeonato.

“Mis lágrimas son lágrimas de alegría”, dijo. “Estoy muy feliz por todos en Luisiana”.

No pudo

Clark, el jugador nacional del año de The Associated Press , no pudo llevar a los Hawkeyes a su primer título nacional a pesar de una de las mejores actuaciones individuales en la historia del Torneo de la NCAA.

El junior terminó con 30 puntos. Anotó 40 en las semifinales para noquear a la invicta Carolina del Sur un juego después de lograr el primer triple-doble de 40 puntos en la historia de la NCAA en el Elite Eight.

La deslumbrante escolta estableció el récord de puntos de la NCAA en un torneo, superando los 177 que anotó Sheryl Swoopes en 1993 en el camino para llevar a Texas Tech al título. Clark terminó su torneo con 191.

Los 102 puntos rompieron el máximo anterior para un juego de campeonato, superando los 97 que Texas anotó contra el sur de California en 1986.

“Demasiado para predicar defensa y rebotes”, dijo Mulkey, riendo.

En el juego estuvo la primera dama Jill Biden, quien se sentó en una suite sobre la cancha con la gran tenista Billie Jean King.

Mulkey dijo que aún no conocía a la primera dama, pero le dijo a AP que si invitaban al equipo a la Casa Blanca, ella iría.

Jasmine Carson anotó 22 puntos, Alexis Morris agregó 21 y Angel Reese tuvo 15 puntos y 10 rebotes para LSU (34-2).

“No es un espectáculo de un solo hombre por aquí. Cuando bajo, el siguiente hombre sube”, dijo Reese.”

Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos