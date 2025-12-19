Boca Chica, La Caleta.– Con la inauguración de la fase final de la Avenida Ecológica, el presidente Luis Abinader dejó en funcionamiento una obra de alto impacto estratégico para el país, concebida para fortalecer la competitividad nacional y dinamizar el desarrollo.

El mandatario resaltó que esta infraestructura optimiza la logística, facilita la inserción de la República Dominicana en el comercio exterior y consolida la interconexión entre los principales puertos del Gran Santo Domingo, sentando una base clave para el desarrollo económico y social promovido por el Gobierno y beneficiando directamente la calidad de vida de miles de ciudadanos.

Durante el acto, Abinader subrayó que la nueva vía constituye un avance significativo en materia de movilidad y eficiencia logística, al permitir desplazamientos más rápidos y seguros para el comercio, el transporte y la cotidianidad de los usuarios. Asimismo, indicó que la obra contribuye al fortalecimiento de las exportaciones e importaciones, elevando la competitividad del país.

El jefe de Estado indicó que esta obra forma parte de una visión integral de desarrollo, en la que la infraestructura vial se articula con el transporte masivo, el acceso al agua potable, la energía eléctrica y los servicios públicos, como pilares fundamentales para un crecimiento ordenado y sostenible del Gran Santo Domingo y del país.

«Esto no es solamente calidad de vida, sino que esto es mejoría en logística y en competitividad, porque estamos cada vez más cerca, tanto para el comercio exterior, tanto para las exportaciones como para las importaciones, y conectando los dos principales puertos del Gran Santo Domingo y del país, y eso es lo que es desarrollo y eso es lo que estamos construyendo en este Gobierno. Vamos a seguir construyendo un país con mejor infraestructura; mejor infraestructura es también más calidad de vida y mucho más competitividad». manifestó.

Abinader resaltó que la Avenida Ecológica, con una extensión de 12 kilómetros construidos durante su gestión, permite una conexión fluida y sin semáforos a través del Gran Santo Domingo, enlazando importantes corredores viales y facilitando el acceso entre Santo Domingo Este, Boca Chica, La Caleta y otros puntos estratégicos, lo que reduce los tiempos de desplazamiento y los costos logísticos.

El presidente aseguró que estas inversiones impactan directamente la competitividad nacional, al mejorar la conexión entre los principales puertos del país y acercar las rutas de exportación e importación, fortaleciendo así el comercio exterior y la actividad productiva.

“Esto es desarrollo”, afirmó, al señalar que una infraestructura moderna y eficiente es clave para atraer inversiones y generar oportunidades.

Asimismo, explicó que estas obras se complementan con importantes avances en agua potable, saneamiento, transporte masivo y generación eléctrica, como la expansión del Metro y el Teleférico de Santo Domingo, la mejora de los acueductos del Gran Santo Domingo y el aumento de la capacidad de generación energética, acciones que contribuyen a una ciudad más funcional y con mejores servicios para sus habitantes.

El gobernante agradeció al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a los contratistas y a las autoridades locales por el trabajo realizado, al tiempo que llamó a la ciudadanía a cuidar y preservar las infraestructuras, respetando los espacios públicos y las vías, para garantizar su sostenibilidad y beneficio a largo plazo.

Avances en el GSD

En su intervención, el presidente Abinader detalló que, como parte del plan integral de infraestructura del Gran Santo Domingo, su gobierno ha ampliado de dos a ocho carriles la autopista de San Isidro; conectado la avenida Ecológica con la carretera Mella y otros ejes viales estratégicos; ejecutado la Circunvalación Santo Domingo y mejoras hacia los accesos sur y norte; y avanza en la modernización de la avenida Colombia, con el objetivo de optimizar los principales puntos de entrada y salida de la capital.

De igual manera, resaltó los avances en transporte masivo y servicios esenciales, entre los que citó la expansión del Metro de Santo Domingo hacia el norte; la extensión del Teleférico desde el kilómetro 9 hasta Quitasueño, en Haina; la construcción de la mayor extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) fuera de su sede central; la edificación de complejos judiciales en Santo Domingo Este y Oeste; la mejora sustancial de los acueductos del Gran Santo Domingo; y el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica, con la incorporación proyectada de 400 megavatios adicionales en el puerto de Caucedo, obras que en conjunto impulsan la competitividad, el desarrollo y una mejor calidad de vida para la población.

Finalmente, el presidente Abinader reafirmó que su gobierno continuará impulsando proyectos que eleven la calidad de vida de la población, fortalezcan la competitividad y consoliden un modelo de desarrollo basado en una mejor infraestructura, al servicio del bienestar y el progreso de la República Dominicana.

Impacto estratégico de la conexión avenida Ecológica con Las Américas

De su lado, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, afirmó que la conexión de la Avenida Ecológica con la autopista Las Américas es una obra estratégica que mejora la movilidad, impulsa el desarrollo económico y fortalece la planificación vial del Gran Santo Domingo, como parte de la visión de desarrollo del presidente Luis Abinader.

Estrella explicó que esta etapa final de la Ecológica incluye una estación de peaje con 10 carriles y un elevado sobre la avenida Panamericana, lo que permitirá descongestionar el tránsito pesado del Puerto de Caucedo y mejorar la circulación hacia el Aeropuerto Internacional de Las Américas, así como hacia Boca Chica y La Caleta.

El ministro destacó que la obra impactará positivamente el turismo, la generación de empleos y la seguridad vial, al tiempo que informó que se están asfaltando las calles circundantes y que se construirá un puente peatonal y motorizado para garantizar cruces seguros en la zona.

Asimismo, señaló que esta infraestructura permitirá una conexión más ágil entre el Este y otras regiones del país, sin semáforos, y forma parte de un amplio programa de obras viales que el Gobierno ejecuta en el Gran Santo Domingo y el interior del país, incluyendo proyectos de asfaltado a nivel nacional para mejorar la calidad de vida de las comunidades.

Luis Abinader: un presidente que ha creído en Santo Domingo Este

En tanto, el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, afirmó que las inversiones viales del presidente Luis Abinader han transformado la movilidad y la calidad de vida en el municipio, destacando el impacto de la Avenida Ecológica al sacar el tránsito pesado del centro urbano y fortalecer la conectividad nacional, así como la ampliación de la avenida San Isidro y el asfaltado de calles que integran sectores antes aislados y consolidan al municipio como un eje estratégico del país.

“Santo Domingo Este puede decir que, si realmente hay un padre constructor de nuestra ciudad, si realmente hay un presidente que ha creído en nuestra ciudad, ese presidente es Luis Abinader Corona”, expresó.

La Avenida Ecológica, ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), se consolida así como uno de los principales corredores viales del país, al integrarse al anillo vial nacional, junto a la Circunvalación de Santo Domingo y la carretera Samaná, fortaleciendo la conectividad entre la capital, el Este y los principales centros de producción, comercio y servicios.

Con esta intervención, el Gobierno impacta de manera directa la calidad de vida de más de 850,000 personas, al mejorar significativamente los tiempos de traslado, reducir la congestión vehicular y fortalecer el acceso a uno de los principales polos logísticos y productivos de la República Dominicana, como lo es el Puerto Multimodal de Caucedo.