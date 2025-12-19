Santo Domingo.- Cientos de niños y niñas del sector Capotillo, en el Distrito Nacional, recibieron su juguetes como parte del programa navideño “Alegría Infantil en Capotillo”, encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

La iniciativa está orientada a promover la cercanía, el bienestar y la integración comunitaria durante las festividades.

Durante la actividad, la vicemandataria destacó la importancia de estar presentes en los territorios y acompañar a las familias, especialmente en fechas que convocan a la unión y a la esperanza. Señaló que este tipo de jornadas fortalecen el sentido humano de la Navidad y reafirman el compromiso del Gobierno con el desarrollo integral de la niñez dominicana.

Raquel Peña exhortó a los niños y niñas a asumir la educación como una herramienta clave para su crecimiento personal y para la construcción de una mejor sociedad, al tiempo que resaltó el valor de la cultura y el deporte como espacios de formación y convivencia.

Puedes leer: Visita nocturna: Abinader inspecciona túnel bajo la Plaza de la Bandera

Por su parte, el presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, Rolfi Rojas, explicó que esta iniciativa responde a la visión del presidente Luis Abinader de acompañar a las comunidades con acciones concretas, cercanas y solidarias, especialmente en los sectores más vulnerables.

Rojas indicó que, durante todo el mes de diciembre, la Comisión desarrolla jornadas similares en distintos barrios del Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo y otras demarcaciones del país, como parte de su agenda de integración comunitaria.

El programa “Alegría Infantil en Capotillo” fue concebido como un espacio de encuentro y celebración para la niñez, enfocado en compartir momentos de alegría, fortalecer los valores familiares y promover la cohesión social.

En la actividad participaron los viceministros del Ministerio de Interior y Policía Chandrai Estévez, de Convivencia Ciudadana, y Daniel Ferreira, de Sectores Vulnerables; así como Daniel Ferreira, presidente de la Unión de Juntas de Vecinos del Ensanche Capotillo, junto a representantes comunitarios e invitados especiales.