Luis Abinader supervisa entrega de ayuda tras paso de Melissa

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader realizó este viernes un recorrido por las instalaciones de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), antiguo Plan Social de la Presidencia, donde verificó el proceso de empaque de miles de raciones alimentarias destinadas a las familias afectadas por la tormenta tropical Melissa.

Durante la supervisión, se dio a conocer que drones serán utilizados para transportar kits de alimentos hacia comunidades que pudieran quedar incomunicadas por desbordamientos de ríos o daños en infraestructuras como puentes y carreteras.

En los almacenes, el mandatario observó el proceso de preparación de raciones compuestas por productos básicos como arroz, azúcar, aceite, leche, habichuelas, avena, sardinas y café, las cuales serán entregadas directamente a los hogares perjudicados por el fenómeno atmosférico.

Apoyo alimentario y asistencia humanitaria

Además de las raciones crudas, se coordina la distribución de comidas cocidas a través de los Comedores Económicos y sus cocinas móviles, con el fin de garantizar apoyo inmediato a las familias que lo necesiten.

El jefe de Estado también verificó la preparación de frazadas, mosquiteros y utensilios esenciales del hogar, los cuales serán entregados para contribuir a la recuperación de las viviendas afectadas.

Coordinación institucional

Durante la visita, Abinader estuvo acompañado del director del DASAC, Edgar Augusto Félix Méndez; el alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio; y el coordinador del Gabinete de Políticas Sociales, Tony Peña Guaba, quienes destacaron la articulación de esfuerzos para asegurar que la ayuda llegue de manera rápida y eficiente.

La acción forma parte de la respuesta gubernamental para enfrentar los efectos de las intensas lluvias generadas por la tormenta Melissa, que continúan afectando diversas zonas del país.

Alertas vigentes

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene en alerta roja al Distrito Nacional y a las provincias: Santo Domingo, Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Romana, Barahona, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan, Azua, Peravia y Pedernales.

Mientras que Hato Mayor, El Seibo, Samaná, La Altagracia, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Vega, Elías Piña, Independencia, Bahoruco y Monte Cristi permanecen en alerta amarilla. En alerta verde se encuentran María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.