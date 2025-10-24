El Minerd es la entidad que regula la enseñanza inicial, primaria y media del país.

Santo Domingo, R.D. – El Ministerio de Educación (MINERD) anunció la suspensión de la docencia este sábado y domingo en todos los centros donde se imparte el programa Educación Secundaria para Personas Jóvenes y Adultas (PREPARA), como medida de precaución ante los efectos que continúa generando la tormenta tropical Melissa sobre territorio dominicano.

La decisión responde a las acciones preventivas que las autoridades han dispuesto frente a las condiciones climatológicas adversas, con el propósito de resguardar a la comunidad educativa, informó la institución.

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, indicó que el MINERD se mantiene en monitoreo constante de la evolución del fenómeno atmosférico, siguiendo las recomendaciones del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Quizas te interese: Melissa sigue afectando RD; Abinader anuncia plan de evaluación y ayuda

“Nuestra prioridad es la seguridad de los estudiantes, docentes y del personal administrativo. Estamos trabajando de manera coordinada para reducir cualquier riesgo”, afirmó.

Asimismo, Educación reiteró su compromiso con la protección de toda la población vinculada al sistema educativo y señaló que se continuarán evaluando las condiciones para determinar nuevas medidas si resultan necesarias.

La modalidad PREPARA se desarrolla los fines de semana y está dirigida a jóvenes y adultos mayores de 17 años que desean continuar o completar sus estudios de nivel secundario.