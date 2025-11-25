UCRANIA.– El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este martes que Estados Unidos se ha comprometido a implicarse en la fuerza internacional de mantenimiento de la paz en Ucrania que deberá ser desplegada para garantizar su durabilidad.

«Vamos a lanzar un grupo de trabajo a partir de mañana, pilotado por Francia y Reino Unido, con una asociación estrecha con Turquía, que juega un papel clave en el plano marítimo, y, por vez primera, con una implicación de Estados Unidos«, subrayó Macron al término de una reunión por vídeoconferencia de la llamada Coalición de Voluntarios para Ucrania.

¿Qué papel desempeñará Estados Unidos en la fuerza de paz?

Macron insistió, además, en que Ucrania debe ver reforzado su propio Ejército para evitar una nueva agresión exterior, al tiempo que puso en duda la voluntad real de Moscú de alcanzar un alto el fuego.

«No hay actualmente de forma clara una voluntad rusa de llegar a un alto el fuego«, indicó el presidente, que también puso en duda su deseo de negociar el plan de paz propuesto por Estados Unidos y que actualmente ultima con Ucrania en Ginebra.

¿Cómo se fortalecerá la seguridad en Ucrania?

Macron señaló que junto al Ejército ucraniano reforzado debe existir «una segunda cortina» de seguridad, compuesta de fuerzas internacionales y que sirva de «disuasión» frente a una nueva agresión rusa.

En cuanto a los activos rusos congelados en Europa, el presidente francés afirmó que «en los próximos días» los europeos enviaran una respuesta coordinada para «garantizar la financiación» de Ucrania y dar a Kiev «visibilidad».