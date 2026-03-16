Google lanza función para eliminar imágenes íntimas y datos personales de los resultados de búsqueda

El acuerdo que permite a Apple aprovechar la tecnología de inteligencia artificial de Google fue revelado el lunes en un comunicado conjunto de las potencias de Silicon Valley.

EE.UU. — La creciente preocupación por la privacidad en línea ha llevado a Google a lanzar una nueva función que permite a los usuarios eliminar imágenes íntimas y datos personales de los resultados de búsqueda, brindando mayor control sobre la información que circula en internet.

Con esta actualización, la compañía tecnológica busca proteger a los usuarios frente a la difusión no consentida de contenido sensible, así como reforzar la seguridad de datos privados.

Qué es la nueva función de Google para proteger la privacidad

La herramienta, conocida como “Resultados sobre ti”, ha sido renovada para permitir a los usuarios gestionar la eliminación de documentos y fotografías de carácter personal que aparecen en el buscador.

Esta iniciativa fue lanzada inicialmente en Estados Unidos y se espera que llegue a otras regiones en el corto plazo.

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El alcance de la función se ha ampliado, permitiendo solicitar la eliminación de datos como:

Números de teléfono

Direcciones personales

Correos electrónicos

Documentos oficiales (pasaportes, licencias, identificaciones)

Información confidencial sensible

Además, incorpora protocolos de encriptación avanzada, lo que fortalece la protección una vez activada la herramienta.

Cómo funciona el proceso para eliminar fotos y datos personales

El procedimiento está diseñado para ser rápido e intuitivo. Los usuarios deben:

Acceder a la aplicación móvil de Google Pulsar su foto de perfil Seleccionar la opción “Resultados sobre ti” Agregar los datos que desean proteger

El sistema entonces monitorea automáticamente los resultados de búsqueda.

Si detecta información personal, notifica al usuario, quien puede solicitar su eliminación de inmediato.

Las notificaciones también pueden llegar por correo electrónico, lo que permite actuar con rapidez ante exposiciones no deseadas.

Cómo eliminar imágenes íntimas no consentidas

En el caso de contenido sensible, como fotos íntimas difundidas sin consentimiento, el proceso es igualmente sencillo:

Hacer clic en los tres puntos de la imagen en los resultados de búsqueda

de la imagen en los resultados de búsqueda Seleccionar “Eliminar resultados”

Marcar la opción “muestra una imagen sexual mía”

Con esto, la imagen deja de aparecer en el buscador.

Además, Google permite eliminar múltiples imágenes a la vez mediante un solo formulario, facilitando el control en casos de difusión masiva.

Qué información se puede eliminar y sus límites

La actualización amplía el tipo de datos que pueden ser retirados, incluyendo:

Números de contacto y direcciones

Identificaciones oficiales y pasaportes

Datos de seguridad social

Esto responde a amenazas como el doxing o el uso indebido de información personal.

No obstante, es importante destacar que eliminar datos de Google no significa que desaparezcan completamente de internet.

La información puede seguir disponible en la fuente original, aunque su eliminación del buscador reduce significativamente su visibilidad y exposición.

Mayor control y monitoreo para el usuario

La herramienta también introduce mejoras en la experiencia del usuario:

Monitoreo automático de datos personales

Alertas en tiempo real

Centro de control para gestionar solicitudes

Filtros proactivos para evitar futuras exposiciones

Con estas funciones, Google refuerza la privacidad digital, ofreciendo a los usuarios una capa adicional de protección frente a la difusión no autorizada de información sensible.

Fuente Infobae