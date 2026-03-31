La directora del certamen Miss República Dominicana Universo, Magali Febles, aseguró que la comunicadora Karen Yapoort utilizó su participación en la edición del concurso correspondiente al año 2012, como una plataforma para ganar visibilidad mediática.

Durante una entrevista concedida al programa radial «La Fábrica Radio», Febles fue enfática al aclarar que Yapoort no obtuvo la corona del certamen, sino que logró posicionarse dentro del Top 10 en la edición.

“Quiero dejar esto claro: Karen no fue Miss República, llegó al Top 10. Me utilizó, usó la plataforma y mi imagen para crear sonido. Está bien, Dios la bendiga y que le vaya bien”, expresó Febles, dejando ver su postura frente a la manera en que, según afirma, Karen capitalizó su participación en el certamen.

Karen Yapoort y Magali Febles han manifestado una postura distante entre ambas.

A pesar de sus declaraciones, la directora también precisó que durante el desarrollo del concurso no existieron conflictos directos entre ambas, desmintiendo cualquier versión de enfrentamientos personales en ese momento.

“Karen no me faltó el respeto dentro del concurso, ni intentó darme (golpes)» asegurando que otras participantes si han intentado agredirla.

Magali Febles

No es la primera vez que Febles se refiere públicamente a Yapoort. En ocasiones anteriores, la también formadora de reinas de belleza ha manifestado una postura distante hacia la presentadora, llegando incluso a afirmar que para ella “no existe”.

La relación entre ambas figuras públicas ha estado marcada por comentarios indirectos y posturas encontradas a lo largo de los años, evidenciando que no existe afinidad personal entre ellas.