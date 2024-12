Magneuris : “Soy un buen empujador”

San Pedro de Macorís-. Para Magneuris Sierra su turno en la alineación no importa, lo que cuenta es estar en ella.

Y sin importar el turno, el jardinero central de las Estrellas se considera un buen empujador de carreras.

El partido de ayer frente a los Tigres del Licey, pudo servir de muestra.

Sierra pegó un sencillo al jardín derecho, con un out y las bases llenas, para darle a las Estrellas la victoria 2-1 sobre el Licey, en 10 entradas, para que de esa forma su equipo concluyera la Serie Regular del actual torneo en el primer lugar, al cual aspiraban los Tigres.

“Soy un buen empujador de carreras. Por eso lo hice ahí”, manifestó Sierra sobre su habilidad para llevar compañeros desde las bases al plato, algo que él supo hacer en 16 ocasiones en la Serie Regular del actual torneo.

“Sí lo sé. Llevo la cuenta”, dijo Sierra cuando fue consultado sobre si sabía su total de carreras empujadas (16), el cuarto total más alto entre los jugadores de las Estrellas, pese a que en varios partidos, él ha sido el primero y noveno bateador en la alineación del conjunto de la enseña verde.

“Magneuris ha hecho un buen trabajo para nosotros, como primero en la alineación”, señaló el mánager de las Estrellas, Fernando Tatis. “Es solo que quisimos traer a alguien con más experiencia en ese turno, como Tovar (Wilfredo), y a él en la parte baja de la alineación, donde nos dará fortaleza en esa parte”.

“No importa”, dijo Sierra sobre el movimiento de llevarlo de primero a noveno en la alineación, para un juego tan importante como el de ayer, cuando Tovar hizo su debut con el conjunto.

“En yo estando en la alineación, es lo que cuenta”, sostuvo el jugador, quien conectó su llamado “hit de oro” frente a Jonathan Aro (3-2), con dos strikes en su cuenta.

“Cuando me vi en dos strikes me puse un poco de prensión y me dije “debo tranquilizarme”. Lo hice”, comentó Sierra.

“Esperaba que me tirara un picheo quebrado. Decide quedarme atrás del picheo. Pero me tiró una recta alta y adentro, la cual logré identificar”, explicó el héroe en la victoria número 30 de las Estrellas, en su partido número 50 de la Serie Regular, en la cual quedaron en primer lugar por octava ocasión en su historia.

Ahora, de cara a la Serie Semifinal o Round Robin, la cual comenzará el 2 de enero, Sierra solo espera “seguir así, empujando buenas carreras”.