Maikel García afirma: “Sólo quería ganar por mi país”

Maikel García sostiene la placa de Jugador Más Valioso del Clásico Mundial de Béisbol 2026 que obtuvo tras su gran actuación.

MIAMI.- El infielder Maikel García no se propuso ser seleccionado como Jugador Más Valioso del Clásico Mundial de Béisbol, su principal objetivo era ayudar a Venezuela a conquistar el torneo por primera vez.

En la justa mundialista bateó .385, con un OBP de .393 y Slugging de .577, remolcó siete carreras, conectó un cuadrangular y anotó en cinco oportunidades, además de jugar una defensa determinante en la antesala.

García fue el autor de la primera vuelta de los venezolanos en el triunfo 3-2 sobre los Estados Unidos, pegando un elevado de sacrificio en la parte alta del tercer episodio.

“Yo solo quería ganar, no quería un MVP. Jugué de la manera en que lo hice y fue para aportar a mi equipo”, manifestó García sobre su desempeño. Puedes leer: Venezuela campeona del Clásico Mundial

Venezuela estaba delante 2-0 hasta la parte alta del octavo inning, cuando un jonrón de Bryce Harper con uno a bordo igualó las acciones para los estadounidenses en la parte baja del mismo capítulo, lo cual silenció momentáneamente a los parciales bolivarianos.

Sin embargo, en el noveno llegó un doble de Eugenio Suárez con un hombre en circulación que trajo la carrera de la ventaja.

García recordó algunas palabras de su dirigente Omar López, el cual señaló que para ser campeón había que ganarle a los mejores, tal como lo hicieron en sus últimos tres partidos venciendo a Japón, Italia y Estados Unidos.

“Luego de perder el invicto frente a República Dominicana, seguimos jugando duro, haciendo las cosas pequeñas y eso nos dio la victoria para poder completar el campeonato”, refirió.

García comentó que para muchos él no debió formar parte del seleccionado venezolano, por lo que agradeció al coach López por haberlo tomado en cuenta e incluirlo en el róster y permitirle demostrar sus condiciones en el terreno.

“Pude hacer mi trabajo. Me voy a tomar esto como una motivación para salir al terreno a jugar duro todos los días en la temporada que se avecina de Grandes Ligas. Dar lo mejor de mí todos los días va a definir la persona que soy”, refirió.

El infielder de Kansas se pronunció acerca del ranking que salió publicado previo al Clásico Mundial de Béisbol, el cual posicionó a Venezuela a quedar en la quinta posición.

“Demostramos al mundo entero que en Venezuela hay talento y sabemos jugar béisbol. No nos tenían de favoritos, nos pusieron de quintos y eso no nos importó y nos preparamos”, indicó.

Consideró que los venezolanos siempre son subestimados en béisbol, pero señaló que un grupo de jugadores jóvenes y veteranos demostró lo que podían alcanzar.

“Demostramos que como país tenemos el talento y las garras para enseñarle al mundo entero quién es Venezuela. Espero que cuando hagan el próximo ranking Venezuela sea número uno y Japón el dos”, añadió.

Su meta

Maikel manifestó que su meta por lo pronto es demostrar que no es un jugador de un año bueno en Grandes Ligas, sino que puede tener buen desempeño todos los años.

Indicó que sus logros del 2025 le hicieron creer en sí mismo como jugador y aprender que tan bueno es en el terreno. “Nunca imaginé que sería MVP de un Clásico”.

Un Apunte

Un trampolín

Tras batear apenas .231 con un OPS de .614 en 2024, la temporada pasada en GL, fue un trampolín para el tercera base de los Royals. Conectó 16 jonrones, su OPS aumentó casi 200 puntos y ganó un Guante de Oro. Además, su confianza creció.