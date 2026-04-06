El madero de los bateadores dominicanos fue el gran protagonista en la jornada de ayer de las Grandes Ligas, con una exhibición de poder que incluyó sellos personales y contribuciones decisivas para los triunfos de sus respectivos equipos.

Manny Machado encabezó la jornada al conectar el jonrón número 370 de su carrera, siendo el primero de esta temporada.

Su actuación fue vital en la victoria de los San Diego Padres 8-6 sobre los Boston Red Sox.

Mientras que Oneil Cruz comandó la ofensiva de los Pittsburgh Pirates en un triunfo 8-2 ante los Baltimore Orioles.

Cruz despachó su cuarto cuadrangular de la campaña, sumando dos anotadas y tres impulsadas a su cuenta personal.

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Así mismo, Teoscar Hernández disparó su primer cuadrangular de la temporada en el noveno episodio, asegurando la victoria de los Los Angeles Dodgers 8-6 frente a los Washington Nationals.

Siguiendo ese orden Gary Sánchez continuó demostrando su fuerza al conectar su tercer jonrón, remolcando dos carreras en el triunfo de los Brewers 8-5 sobre los Kansas City Royals.

En Tampa Bay, Junior Caminero se hizo sentir al disparar su primer un ráfagaso siendo este el primero de la temporada.

Caminero se fue con dos impulsadas y una anotada, los Tampa Bay Rays vencieron 4-1 a los Minnesota Twins.