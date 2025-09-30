CHICAGO, AP.— Los Padres de San Diego tuvieron una actuación espectacular en el Petco Park esta temporada, con un récord de 52-29 en su camino hacia el comodín de la Liga Nacional. La historia fue diferente fuera de casa, donde Manny Machado y compañía terminaron con un récord de 38-43.

Cuando se trata de cualquier tipo de explicación para la discrepancia, bueno, Machado no tiene idea.

«¿Podrías buscar la respuesta, por favor, porque no puedo darte esa?», dijo Machado sonriendo. «Vas a tener que hablar con alguien más porque ni siquiera tengo esa respuesta para ti». Puedes leer: Manny Machado: “Tenemos corazón, el béisbol es un reto”

Machado y los Padres vuelven a la carretera para la primera ronda de los playoffs, que comienza el martes por la tarde cuando se enfrentan a Dansby Swanson y los Cachorros de Chicago en el primer partido de su serie al mejor de tres.

Los Padres tuvieron un repaso de la mezcla de sol y sombra en el Wrigley Field cuando entrenaron el lunes en un horario similar al que experimentarán en el Juego 1.

«No hay otro estadio, diría yo, que sea más complicado que el Wrigley», dijo el mánager Mike Shildt. «Lo sabemos».

Chicago tuvo un récord de 50-29 en su icónico estadio este año, lo que le permitió obtener el comodín de la Liga Nacional y la ventaja de local en la primera ronda de la postemporada.