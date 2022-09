Santo Domingo.- Recientemente se ha hecho viral en redes sociales la palabra “mantequilla”, la misma ha sido acompañada de memes y reacciones que pueden llevar a pensar que quizás se trate de un simple chiste pero, ¿sabes realmente quien es mantequilla?

Wilkin García Peguero, mejor conocido como “mantequilla”, es un hombre de 34 años, quien dice ser economista, oriundo de Sabana Grande de Boyá, y se describe a si mismo como un “genio de las finanzas”.

Se dio a conocer en redes sociales luego de que se hiciera viral un video en donde aparece lanzando una gran cantidad de dinero desde el segundo piso de la residencia en donde se dice se encuentra su empresa llamada 3.14 inversiones.

García Peguero dice que ha logrado desarrollar un esquema de negocio que le permite devolver en menos de 30 días hasta el 100% que las personas inviertan en la empresa.

Mantequilla, ¿Nuevo genio de las finanzas en RD?

La llamativa declaración ha causado gran interés en muchos ciudadanos, principalmente en aquellos que viven en Sabana Grande de Boyá, quienes se han animado a invertir su dinero.

El principal problema está en que Mantequilla, a pesar de defender su modelo de negocio y de que en la actualidad se encuentra en el ojo público, no sabe explicar cómo duplica el dinero a través de 3.14 inversiones, empresa que tiene pocos meses en funcionamiento y que según él, se encuentra legalmente establecida.

También te podría interesar: Confirman a Alejandro Fernández en SB

Tantos cabos sueltos han hecho que especialistas en finanzas emitan su opinión al respecto. Tal es el caso del superintendente de bancos, Alejandro Fernández W, quien se manifestó al respecto diciendo que “aquí no hay ninguna magia, no hay ningún algoritmo, no hay ningún Warren Buffett. Básicamente con el dinero que está llegando de otras personas se está pagando a los que llegaron primero”.

Del mismo modo, expresó su preocupación por Sabana Grande de Boya y por las “estafas” que se están viviendo en “un pueblo tan pequeño”.

A esto, Mantequilla respondió “atención superintendente de bancos, no hay forma de quedarle mal a nadie. Ha nacido un Albert Einstein en República Dominicana. Este es el mejor diseño económico, y prepárense economistas que les voy a dar clases a todos”.

Por el momento, no se conoce ninguna denuncia en contra de García Peguero. Por el contrario, cuenta con la defensa de los munícipes, quienes dicen que lo apoyan “a fuego y sangre” y han adoptado la frase “primero Dios y después Mantequilla”.