Madrid.- Convencido de que un artista tiene la obligación de “pisar donde no ha pisado” antes, el cantante español Manuel Carrasco regresa este viernes con un nuevo disco “revolucionario”, no solo en lo musical, sino por su llamamiento a “sentirnos más fuertes como individuos y como pueblo” en un mundo en zozobra.

“Estamos en una época de mucho mensaje para dirigir a la gente, con muchas noticias falsas y una batalla de poder continua, con el dinero comandando todo el rato. Entonces creo que es importante que estemos fuertes nosotros mismos para decidir con criterio propio”, explica Manuel Carrasco antes de la salida del nuevo álbum ‘Pueblo salvaje II’ (Universal).

El nuevo trabajo llega tres años después de ‘Corazón y flecha’ (2022), con el que cerró “una trilogía”, y constituye un proyecto “conceptual” con el que ha querido “unir a mucha gente en un sentimiento y crear un poquito de comunidad».

Dice, en ese sentido, que “los hijos y la experiencia” le han hecho “más sensible” aún a lo que sucede en el mundo. “Lo que nos pasa a todos los que tenemos un poquito de conciencia colectiva”, explica.

Sin embargo, Manuel Carrasco no quiere “predicar” nada, y buena parte de este álbum nace de sentimientos personales que se cuenta a sí mismo primero y que, al compartirlos, hace que nos sintamos menos solos.

Su mayor enemigo

En su diálogo personal destaca ‘Enemigo nº 1’, con el que cierra el álbum. “Mi enemigo número 1 soy yo mismo. Es un melón que me ha acompañado toda mi vida. En el fondo es triste cuando lo eres y te asesinas continuamente, pero al darte cuenta te empiezas a curar un poco”, confiesa.

“Soy consciente de que soy un afortunado, que hago lo que me gusta y me siento reconocido, pero en muchos momentos no las tengo todas conmigo, y es jodido sentirte derrotado de una manera injustificada».

Quien ha llegado a actuar ante 70.000 personas en un concierto reconoce el peligro de quedarse enganchado al aplauso- “Es como el anillo de poder de ‘El señor de los anillos'».

Precisamente, en un tema titulado ‘Tengo el poder’, habla de ataduras y de quien en el pasado le cerró puertas, “no una persona, sino muchas”, pero lo canta “sin ánimo de revancha”, para recordar nuestra fuerza interior.

“No hay una sensación peor que sentirte derrotado cuando has escogido la carta de otro. Por lo tanto, aunque sea complicado, es importante apostar por uno y decidir”, comenta tras subrayar “que el éxito no te libera de esa lucha».

Orgulloso de su acento

Omite las razones del ‘II’ al final del título del nuevo álbum, pues no hubo un primer disco titulado ‘Pueblo salvaje’ a secas. “No puedo dar esa explicación, pero la habrá. Puede ser más amplia esta saga”, indica misterioso.

En lo musical, se percibe un afán por “evolucionar” y un intento por reunir raíces diferentes. De ahí, el tránsito en los interludios entre el cante flamenco “salvaje” de Paco Toronjo y un cántico de nativo americano, con una particular incursión, por ejemplo, en la salsa, pues “también es una música que tiene su origen en el pueblo”, argumenta.

Y con su acento andaluz de Huelva (suroeste español) más libre que nunca. “Y me alegro de que sea así, que haya ciertas barreras que se caigan porque cuando somos más auténticos, somos más felices y, además, liberamos a mucha gente. Porque todos los que tenemos un acento marcado hemos sentido (el estigma) como de que se pierde valor. Y eso está mal”, subraya.