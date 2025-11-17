SANTIAGO.-Un fuerte ventarrón ocurrido el sábado en el municipio de Mao, provincia Valverde, destechó decenas de viviendas y ocasionó daños en las redes del tendido eléctrico y también afectó varias fincas sembradas de diferentes rubros agrícolas.

No obstante, el fenómeno atmosférico no dejó personas lesionadas, de acuerdo al informe ofrecido por el director provincial de la Defensa Civil de esa localidad, señor Pedro Torres.

Informó que los sectores más afectados con el ventarrón fueron la Villa Olímpica, María Auxiliadora, los Motocross y el centro de la ciudad.

Desde el pasado sábado, miembros del Cuerpo de Bomberos y del Plan Social de la Presidencia, evalúan los daños sufridos por las familias y el tipo de ayuda que necesitan.

Asimismo, esta mañana se informó desde Mao, que técnicos del ministerio de Agricultura y del Banco Agrícola, realizan un levantamiento para determinar la magnitud de los daños a las plantaciones agrícolas.

Varios postes del tendido eléctrico fueron derribados, así como letreros y vallas colocados en las vías públicas.

Los moradores que resultaron con sus viviendas dañadas, dijeron esperar la pronto ayuda del Gobierno.