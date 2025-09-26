Santo Domingo.– El Ministerio de Administración Pública (MAP) dispuso que este viernes la jornada laboral en las instituciones públicas de varias provincias concluya a las 12:00 del mediodía, como medida preventiva ante las intensas lluvias que afectan gran parte del país.

La disposición del MAP aplica para las entidades estatales ubicadas en el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal, San José de Ocoa y Azua, territorios bajo alerta por disposición del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

El MAP explicó que la decisión busca salvaguardar la integridad de los servidores públicos, en cumplimiento de su rol de velar por el bienestar de los trabajadores estatales.

Docencia suspendida en centros vulnerables

De manera complementaria, el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó la activación de protocolos de seguridad en las regionales educativas de las provincias bajo alerta amarilla, al tiempo que autorizó la suspensión de la docencia en aquellos centros considerados vulnerables por su cercanía a cañadas, ríos o zonas con riesgo de inundación.

Los boletines emitidos por el Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) y el COE, mantienen en alerta amarilla a las provincias Santo Domingo, María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, La Altagracia, El Seibo, Distrito Nacional, La Romana, Samaná, Hato Mayor, Azua y Monte Plata.

En alerta verde permanecen Barahona, Peravia, Pedernales, San Juan, San José de Ocoa, San Cristóbal y Sánchez Ramírez, donde se exhorta a las autoridades escolares mantenerse vigilantes y atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas.

Feria del Libro también se suspende

En tanto, el Ministerio de Cultura anunció igualmente la suspensión de todas las actividades programadas para hoy viernes en el marco de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025 (FILSD 2025), debido a las condiciones atmosféricas que afectan al país, de manera específica, por la alerta roja emitida ante la incidencia de un disturbio tropical que ha provocado intensas lluvias en el área de Santo Domingo.