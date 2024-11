Maquillaje claves para destacar las virtudes del rostro

Maquillarse según las tendencias o de la manera que te gusta, puede no aventajar tu rostro. Sin embargo, hacerlo tomando en cuenta que se resalten las virtudes de la cara, podría hacer la diferencia en el look que se use para un evento especial, o simplemente para ir a la oficina.

“Mantener las cejas siempre limpias y definidas nos ayuda a enmarcar el rostro, usa una buena máscara de pestañas que ayuda a alargar las pestañas para una mirada de impacto. Si tienes rostro redondo o alargado usa la técnica de visagismo para definir tus facciones, si tus labios son pequeños utiliza buen labial vibrante o gloss para unos labios que luzcan hidratados y saludables”, son algunos consejos de la experta Avis Vásquez, para destacar lo mejor de un rostro.

Avis Vásquez

Independientemente de esto, ¿deben usarse los colores de temporada a propósito de la época de Navidad? “No siempre es necesario, si no te gusta mucho maquillarte. Lo que sí recomiendo es mantener unos labios rojos en esta temporada pues lucen festivos y aportan alegría a tu look!”.

Y cómo sé cuáles son los elementos que debo destacar en mi rostro? –le preguntamos- “Define cuál es la parte de tu rostro que más te gusta. Si son los labios mantenerlos siempre hidratados y usa colores vibrantes, si te gustan tus ojos utiliza pestañas postizas para destacar la mirada. Evaluar qué parte de ti te gusta más te harán sentir segura y confiada al momento de maquillarte”, explica la maquillista de muchos famosos y propietaria de Avis Vasquez Make Up.

A la pregunta de si resaltar las virtudes de un rostro al maquillarlo, implica además ocultar lo que no nos beneficia, detalla que con solo destacar lo que más nos gusta del rostro ya estamos complementando esas cositas que menos nos favorecen pues llevamos la atención de las miradas a los puntos que más nos gustan.

Para sacar ventajas en el maquillaje, según la forma del rostro, aconseja que “rostro redondo usar técnica de visagismo para definir sus curvas, rostro cuadrado o rectangular iluminar centros del rostro para destacar esos puntos y contornear los puntos de la mandíbula para suavizar esa zona y rostros alargados broncear frente y barbilla para acortar un poco”.