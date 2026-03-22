Cientos marchan en Cotuí por crisis ambiental en la Presa de Hatillo

Quitasueño, Cotuí, Sánchez Ramírez.– Cientos de personas se congregaron este domingo en las inmediaciones de la Presa de Hatillo para reclamar soluciones al problema de la contaminación ambiental que afecta al mayor lago de agua dulce de la República Dominicana.

La marcha inició en el Parque Duarte de Cotuí, próximo a las 10:00 de la mañana, y concluyó con la lectura de un documento dirigido al Gobierno central por parte de los organizadores de la protesta.

En ese orden, la vocera del Bloque de Agrupaciones Comunitarias, la profesora Isabel Estévez, afirmó que el principal activo de salud y vida con que cuenta la provincia Sánchez Ramírez y la región Nordeste es la Presa de Hatillo.

“Hoy la presa está envenenada y contaminada, producto de diversos factores como las aguas residuales provenientes de Bonao, Piedra Blanca, Maimón y decenas de villas ubicadas en zonas montañosas de Monseñor Nouel”, expresó.

La educadora agregó que a esta situación se suma la contaminación generada por empresas mineras, las cuales —según denunció— “extraen nuestras riquezas y envenenan las aguas de nuestros ríos con químicos altamente peligrosos para la salud humana, vegetal y animal”.

Indicó que la mayoría de ríos, arroyos y cañadas de Sánchez Ramírez presentan altos niveles de contaminación, lo que impacta negativamente la biodiversidad y el medioambiente de la región.

En relación con las empresas mineras que operan en la zona, como Falcondo, Cerro de Maimón y Barrick Pueblo Viejo, Estévez sostuvo que estas han contribuido durante años a la depredación de los recursos naturales, ante la supuesta indiferencia de las autoridades.

Asimismo, criticó la reubicación de cientos de familias para la construcción de presas de colas, y denunció que comunidades cercanas a la mina reciben agua para consumo humano a través de camiones cisterna en condiciones precarias, debido a la desaparición o contaminación de los ríos del entorno.

Entre las localidades abastecidas mediante este sistema mencionó Las Lagunas, Tocoa, La Cerca, La Piñita, La Cueva de Zambrana y Las Dos Palmas, entre otras.

Comunitarios exigen saneamiento ambiental de la Presa de Hatillo, obras básicas y denuncian daños por minería en Sánchez Ramírez.-Foto Ramón Salcedo Soto

También cuestionó que, mientras los precios del oro aumentan en los mercados internacionales, en Sánchez Ramírez crecen el abandono y la pobreza. Señaló que las carreteras y caminos vecinales están en mal estado, los barrios enfrentan precariedad en el suministro de agua potable y existe un alto déficit de infraestructuras escolares y deportivas.

“Señor Presidente, los hijos e hijas de esta laboriosa provincia nos sentimos muy molestos por el estado de abandono en que se encuentra esta población, afectada por la carencia de servicios básicos y el alto grado de contaminación ambiental”, expresó Estévez durante la lectura del documento.

Recordó que el presidente Luis Abinader prometió, al inicio de su gestión, la construcción de varias obras, entre ellas un acueducto múltiple para Sánchez Ramírez, el cual —según afirmó— aún no ha sido iniciado.

Dan plazo al Gobierno

Los organizadores de la protesta otorgaron un plazo de 30 días al presidente de la República para iniciar acciones de remediación ambiental y saneamiento de las aguas de la Presa de Hatillo.

Entre sus demandas también figuran la construcción y asfaltado de calles en los barrios de Cotuí; la edificación de los puentes sobre los ríos Maguaca y Chacuey, que comunican a Platanal con esta ciudad; la terminación del mercado público y la construcción de un nuevo matadero municipal.

Asimismo, exigen la construcción y rehabilitación de varios acueductos en Cotuí, La Mata, Fantino y Cevicos, así como compensaciones para los productores de peces de Hatillo, Maimón y el Cruce de Quitasueño.

Finalmente, reclaman al Gobierno el pago de 13,000 millones de pesos correspondientes al cinco por ciento de las operaciones de la minera Barrick Pueblo Viejo, recursos que —según afirman— han sido retenidos por el Estado desde el inicio de sus actividades.