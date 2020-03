Santo Domingo.- La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, manifestó sentirse orgullosa de la juventud dominicana que ha hecho suyo el reclamo de más y mejor democracia, con transparencia y el fortalecimiento del régimen y sistema electoral tras la cancelación de las elecciones municipales del pasado 16 de febrero.

“Ahora bien, yo quiero darle un consejo a esa juventud tan poderosa que está en todo el país. Es un consejo para que no cometan el error que cometimos nosotros, mi generación, porque quizá lo hicimos por desconocimiento o por ímpetu juvenil, y es que no se puede luchar solamente para cambiar lo que está mal, tenemos también que luchar para preservar lo que está bien, no nos dejemos llenar la cabeza de negatividades y de malquerencias y de falta de esperanza. Ustedes son la esperanza del presente y del futuro”, aseguró.

Las declaraciones de la vicemandataria fueron dadas al encabezar la entrega del Premio Jóvenes por el Desarrollo, con el cual la Vicepresidencia de la República y el programa Progresando con Solidaridad (Prosoli) reconocieron a 17 personas, profesionales de diferentes áreas que, con su trabajo tesonero aportan a la construcción de una mejor sociedad.

“Afortunadamente, los acontecimientos recientes en el país, veamos siempre el lado positivo de toda crisis como una oportunidad, han demostrado que contamos con una juventud vibrante, valiente, empoderada, llena de energía, capaz de emprender la lucha por una mejor democracia, por un país más fuerte, regido por la trasparencia, la honestidad y el sentido patriótico”, dijo tras asegurar que ningún país puede avanzar si no invierte en su futuro.

Reconocidos

Los reconocidos fueron los comunicadores Jhoel López, Rayvelis Roa Rodríguez y Patricia Linette Dipré Aguasvivas; la ingeniera Francina Hungría Hernández, Mildred Clementine Samboy Hernández, de Alianzas de Financiamientos para el Desarrollo de la oficina de Naciones Unidas en República Dominicana; Leorian Francardo Ricardo Abreu, de Moro Studio; y el emprendedor Daniel Dalet Casals, miembro del salón de la fama de la universidad Babson College.

También Katherine Motyka, Mayra Zuleica Cabral Brea, Rocío Stephanie de Jesús Durán, Ana Luz Núñez Méndez, Soranyi La Paz Ramírez, Wilson Rafael Polanco, Wilver Moisés Santos Carbuccia, Junior Miguel Lara de Oca, José Darío Cepeda Medina y Shaina Alonzo Capellán.