«It’s time!» Mariah Carey da la bienvenida a la Navidad con su icónica canción

La cantante estadounidense Mariah Carey compartió su tradicional bienvenida a la Navidad con su popular canción navideña “All I Want for Christmas is You”.

En colaboración con la tienda de cosméticos Sephora, la artista publicó la medianoche de este sábado un audiovisual con la aparición especial del actor y comediante Billy Eichner, como un malvado elfo que intentaba arruinar la época llevándose los regalos.

“It’s time!”, entonó la apodada “Reina de la Navidad” para transformarse de ángel a Santa Claus, al tiempo que el malvado elfo se convertía en un tierno muñeco de nieve, logrando así salvar la Navidad y dar entrada a su tema característico de fiestas decembrinas.

El año pasado Carey apareció como Merlina en un video inspirado en La familia Addams.

Puedes leer: Mariah Carey, nombrada Persona del Año 2026 por MusiCares

Icónica canción de Navidad desde 1994

La canción “All I Want for Christmas Is You” fue lanzada el 29 de octubre de 1994, como parte del álbum Merry Christmas. Fue escrita y producida por Mariah Carey y Walter Afanasieff, quienes crearon el tema en menos de una hora.

Desde su lanzamiento, el sencillo ha vendido más de 16 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en una de las canciones navideñas más exitosas de la historia.

En 2019, el tema alcanzó por primera vez el número uno del Billboard Hot 100, a 25 años de su estreno.

Según estimaciones, Mariah Carey gana alrededor de 2.5 millones de dólares al año solo por regalías de este tema.