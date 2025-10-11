¿Qué tan dominante debe ser una atleta para ser la mejor del mundo por tres años consecutivos?

Marileidy Paulino podría responder, luego de cerrar un 2025 fenomenal, que todavía la mantiene en el lugar número uno del ranking mundial en los 400 metros lisos.

Su última carrera del año fue el pasado viernes, cuando conquistó el primer lugar del Athlos Nueva York con 50.07.

Se impuso ante Salwa Eid Naser y a la noruega Henriette Jaeger, quienes ocuparon la segunda y tercera posición.

2025 de gloria

Marileidy consiguió su cuarta medalla a nivel mundial, con medalla de plata en Tokio, Japón.

En la justa, Paulino alcanzó el mejor tiempo de su vida, con 47 segundos y 98 centésimas en la final más rápida de la historia en esta modalidad, en la que la norteamericana Sydney McLaughlin-Levrone ganó el oro con la segunda mejor marca de la historia, 47.78 segundos.

Fue la primera vez en la historia que dos mujeres terminan con tiempo por debajo de los 48 segundos en esta modalidad.

Agradecida

Paulino se mostró agradecida y orgullosa por sus logros, al finalizar la temporada 2025 y compartió un mensaje de satisfacción en sus redes sociales.

“Lograr los 47 segundos en los 400 metros, es uno de los sueños más importantes en mi vida deportiva. Dios me dio un don y un equipo de trabajo maravilloso que me ha ayudado a establecerme y a permanecer”.

Única en su clase

La dueña del récord olímpico en los 400 metros lisos ocupa el lugar número uno del ranking mundial desde mediados del 2023, cuando desplazó a Shaune Miller-Uibo en esta posición.

Junto a Félix Sánchez, son los únicos velocistas dominicanos que han conquistado esta hazaña.

Carrera de leyenda

Marileidy tiene dos medallas de plata olímpicas, (relevo mixto 4×400 metros) y (400 metros lisos) ambas obtenidos en los Juegos de Tokio 2020.

Y junto con el oro olímpico en París 2024, es la atleta dominicana con más preseas en la cita multideportiva.

Además de su brillante recorrido olímpico, ha demostrado una impresionante consistencia en el circuito internacional, logrando tres campeonatos en Liga Diamante (2022, 2023 y 2024).

En los Campeonatos Mundiales, tiene dos medallas de oro, ambas obtenidas en Oregon 2023.

Fue la mejor en los 400 metros y logró la presea dorada en el relevo mixto 4×400 en esa misma cita.

Acumula también dos medallas de plata en los 400 metros en el evento que reúne a los mejores velocistas cada dos años.