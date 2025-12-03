Santo Domingo.- El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, afirmó que el Gobierno no cuenta con los recursos suficientes para asumir una indexación salarial, señalando que cualquier decisión en esa línea debe discutirse dentro de un pacto fiscal que incluya a todos los sectores.

Marranzini recordó que el sector privado ha aplicado incrementos salariales de “más de un 60% en los últimos cuatro años”, aunque la inflación acumulada mantiene la presión sobre los ingresos.

Advirtió que una indexación asumida por el Estado tendría un costo cercano a 20 mil millones de pesos, una cifra que, según dijo, el Gobierno no puede cubrir sin cambios estructurales: “Si eso se hiciera, esos recursos tendrían que salir de alguna parte.

Por eso debe discutirse dentro de un pacto fiscal, con todos los sectores, partidos políticos, empresariado y Gobierno”.

El dirigente empresarial explicó que 2024 ha sido uno de los años de menor crecimiento económico “quitando el año de la pandemia”, con proyecciones entre 2% y 2.5%, afectadas por incertidumbre global, altas tasas de interés y variaciones cambiarias.

Aún así, valoró las medidas fiscales y monetarias que han mantenido la estabilidad e indicó que el primer trimestre de 2026 será “sustancialmente mejor”, con un posible retorno a un crecimiento entre 4% y 5%.

Relación bilateral con EE. UU. y temas laborales

Marranzini destacó el discurso de la embajadora estadounidense Leah Campos en AmchamDR, calificándolo como “uno de los más claros y contundentes en años”, al definir prioridades como comercio, seguridad y cooperación.

También respaldó el acuerdo que permitirá a EE. UU. usar infraestructura aeroportuaria dominicana para fines técnicos contra el narcotráfico, considerándolo una cooperación natural entre aliados.

Sobre el mercado laboral, reiteró que el empresariado apuesta por fortalecer la mano de obra dominicana mediante educación y tecnificación, y resaltó que la embajadora Campos fue enfática en rechazar prácticas diplomáticas pasadas que afectaron a empresas como Central Romana.