Hasta el momento se igno­ra qué ha pasado con el in­forme final del diálogo so­bre la crisis haitiana y sus repercusiones en Repúbli­ca Dominicana, el cual fue firmado hace casi dos me­ses por el presidente Luis Abinader y los exmanda­tarios Leonel Fernández, Danilo Medina e Hi-pólito Mejía.

Desde el inicio del conver­satorio, el Consejo Econó­mico y Social (CES), que como parte del proceso de socialización y consulta, el informe una vez concluido se procedería enviarlo a la comunidad internacional fijan-do la posición nacio­nal sobre la crisis de Haití.

El diálogo, que inició el 22 de junio a solicitud del mandatario ante la insegu­ridad generada por el avan­ce de las bandas criminales haitianas y el incremento de la migración de indocu­mentados.

El 3 de septiembre, los miembros del comité de coordinación general del CES, rubricaron el infor­me final del diálogo, donde participaron representan­tes de los partidos políticos, sociedad civil y sector em­presarial.

Tres días después, es decir el 9 de septiembre, el CES entregó para su firma al mandatario Abinader el In­forme final consolidado del diálogo por la crisis haitiana y sus implicaciones para el país, donde se estable-cieron seis mesas temáticas.

Mientras que el 10 de ese mismo mes, el presidente del CES, Rafael To-ribio, en­tregó al expresidente Danilo Medina dicho informe final, donde consideró que el mis­mo podría ser una “carta de ruta” para decidir ac-ciones gubernamentales que impac­ten a la población que reside en la línea divisoria con el ve­cino país.

De su lado, el expresidente Hipólito Mejía, al recibir e documento el 11 se septiem­bre señaló: “Esto es letra vi­va, ojalá que no se convierta en letra vieja; por eso cada uno de nosotros debe de co­menzar a darle se-guimiento y porque no, continuidad to­tal de este proyecto”.

El martes 16 de septiembre la comisión ejecutiva del CES realizó la entrega formal de ese documento a Leonel Fer­nández, donde destacó el diá­logo porque es fundamental para la gobernabilidad demo­crática de la República Domi­nicana.

Oficialmente no se ha infor­mado si se han hecho los trá­mites diplomáticos corres­pondientes para que el infor­me llegue a los organismos y gobiernos internacionales.

Contenido

La deliberación, dentro de un marco plural, democrático y estratégico, se fundamen­tó sobre seis ejes: migración, comercio bilateral, desarro­llo de comunidades fronte­rizas, seguridad nacional, re­laciones internacio-nales y asuntos laborales, ante la crítica situación que atraviesa Haití y las crecientes repercusiones sobre el país.

En tal sentido, se presenta­ron y consensuaron 26 lí­neas de acción y un total de 151 propuestas que conden­san e integran los acuerdos a los que se arribaron en es­te trascendental ejercicio de diálogo y concerta-ción.

Previo al inicio del conversa­torio en el CES, el jefe de Es­tado se reunió en dos ocasio­nes con Fernández, Medina y Mejía, siendo el primero el 14 de mayo en la sede del Minis­terio de Defensa.

El segundo encuentrose realizó el 5 de junio en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, en la Plaza de la Cultural. Pos­teriormente Abinader se reunió de manera indivi­dual con cada uno de ellos.