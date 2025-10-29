Santo Domingo. — La artista urbana Asly Mariel Victoriano, conocida como Masha, y su pareja, Jhokomo Hernández, se les impuso este miércoles una garantía económica como medida cautelar tras ser acusados de presunta posesión de marihuana.

El tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional estableció RD$100,000 de garantía para Masha y RD$2.5 millones para Hernández, montos que podrán ser cubiertos parcialmente mediante aseguradora, según dispuso la jueza encargada del caso.

Además, ambos deberán presentarse periódicamente ante las autoridades y tienen prohibido salir del país mientras se desarrolla la investigación.

Tras conocer la decisión judicial, Masha salió del tribunal mostrando alivio y celebrando con un enérgico “¡Libre!”, mientras sus abogados confirmaban que acatarán las medidas impuestas.

Ambos permanecerán en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva hasta completar el pago de la medida económica.

El incidente que motivó la detención ocurrió el pasado viernes alrededor de las 11:15 de la noche, cuando una patrulla de la Policía Nacional respondió a un accidente de tránsito en la intersección de Licey con París, en el Distrito Nacional. Durante la intervención, los agentes identificaron a los ocupantes del vehículo y percibieron un olor característico a marihuana proveniente de la jeepeta Honda CRV blanca donde viajaban.

Al inspeccionar el vehículo, la Policía encontró dos paquetes con hierba seca, que luego fueron enviados al INACIF, donde se confirmó que contenían Cannabis Sativa con un peso total de dos libras.

El caso sigue en investigación por el Ministerio Público, que busca determinar la procedencia y el destino de la droga.