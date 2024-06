Santo Domingo-. La Materialista pasa por un momento de gran tristeza tras la muerte de su hermano, conocido como «Rompiendo Récord», quien no pudo sobrevivir a un cáncer.

La urbana, rompió el silencio la tarde de este viernes al publicar las siguientes palabras en su perfil de Instagram.

«Hermano de mi alma mi corazón a quedado destrozado en pedazos con tu partida .💔🥹jamás iba a imaginar que unos de nuestros últimos mensajes era despedida . 😭😭

Más que mi hermano fuiste un padre para mí, mi amigo, mi mentor por quien hoy soy lo que soy .

Cuántas anécdotas , cuántas historias y logros juntos , cuántas risas y llantos mi alma gemela o como tú me dijiste “tu avatar “

Me sentí y sentiré orgullosa de ti fuiste un gran ejemplo de perseverancia en tu batalla por vivir , luchaste con valentía te levantabas una y otra vez fuiste un gran guerrero tu lucha fue nuestra y una gran muestra de amor a la vida a nosotros tu familia a tus hijos ni en el último momento te rendiste ;

NO perdiste esta batalla lograste una Inmensa Victoria de Amor y fe hacía nosotros los que te amamos 🙏🏻

“Te voy Amar “ toda mi vida hermano de mi alma ❤️💔

No hay palabras que expresen mi dolor y mucho menos mi amor

Sin ti ya no habrán más cumpleaños para mí por ya no está mi otra mitad 🥹💔

No me voy despedir de ti Hermano mío solo hasta pronto que tu alma descanse en paz y que tu luz siga brillando en el cielo . Jhosep Ynfante @rompiendorecordsmusic ✨🌟

Hermano de mi alma nos volveremos a ver en un mejor lugar en la gloria de Dios nuestro señor Jesús . 🙏🏻🕊️❤️

Jhose Emmanuel Ynfante Honoret, nombre completo de «Rompiendo Récord», nació el 19 de marzo de 1981.

El promotor musical murió la noche del jueves en Barcelona, España, debido a un fallo multiorgánico que le provocó una insuficiencia respiratoria.

Su diagnóstico era un carcinoma apendicular con metástasis.

Hace un año La Materialista (Yameyry Josefina Ynfante Honoret) había informado que él enfrentaba la terrible enfermedad: «Mi hermano tiene cáncer. Para mí fue muy fuerte el salir y encontrarme con esto. Yo me estaba volviendo loca cuando me enteré», dijo en julio de 2023 la exponente urbana.

«Rompiendo Récord» fue uno de los pioneros promotores dominicanos de la música urbana, sobre todo con incidencia en Europa.

En varios países europeos tenía conexiones empresariales que organizaban giras a exponentes urbanos dominicanos, así como a populares bachateros.

Su nombre mediático vino a raíz del impulso que dio a la carrera de su hermana, que manejó durante muchos años y ambos mantuvieron una familiaridad especial de hermandad.