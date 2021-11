Mauricio, Peguero y Rodríguez deben ser protegidos

Santo Domingo.-Los prospectos dominicanos Julio Rodríguez, Ronny Mauricio y Liover Peguero deben ser protegidos por sus respectivos equipos en sus nóminas de 40 jugadores o corren el riesgo de perderlos vía el Sorteo Regla 5 durante las Reuniones Invernales de MLB que tendrán lugar el 8 de diciembre en Orlando, Florida.

Marineros, Metros y Piratas tienen un plazo hasta el 19 de noviembre para incluir en sus planteles al jardinero Rodríguez (Seattle) y los torpederos Mauricio (Nueva York LN) y Peguero (Pittsburgh). El trío forma parte de la lista de los 100 Mejores Prospectos del Béisbol según MLB Pipeline.

Liover Peguero

Rodríguez, el prospecto número 2 de todo el béisbol, tuvo un promedio de bateo combinado de .347 en ligas A y AA (Everett y Arkansas) con 19 dobles y 13 jonrones. Su grado general como prospecto es de 65 y fue firmado mediante un bono de $1.75 millones.

Mauricio, el número 53, tuvo promedio de .240 acompañando a 20 jonrones y 64 impulsadas mayormente con el Brooklyn Alta Clase A Este. Recibió un bono por su firma de $2.1 millones y su grado general es 55.

Peguero, 85 en la lista, fue firmado mediante un bono de $475,000 y su grado general es también de 55. A nivel de Alta Clase A con el equipo Greensboro tuvo un promedio de bateo de .270 con 14 jonrones y 28 estafas.

Julio Rodríguez

Los demás dominicanos en el “Top-100” pero que aún no necesitan protección son los siguientes:

Marco Luciano (5) SS de Gigantes, Noelvi Marte (11) SS de Marineros, Jasson Domínguez (17) OF de Yankees, Vidal Bruján (21) OF/2B de Rayos, Edward Cabrera (29) LD de Marlins Cristian Paché (38) OF de Bravos, Sixto Sánchez (41) LD de Marlins, Orelvis Martínez (44) SS/3B de Azulejos, Oneil Cruz (52) SS de Piratas, George Valera (63) OF de Indios, Luis Matos (77) OF de Gigantes, Braylin Márquez (86) LZ de Cachorros y Luis Gil (94) LD de Yankees.

La Regla 5 establece que un jugador internacional firmado en 2017 –asumiendo que era menor de 18 años al 8 de junio de ese año- tiene que ser protegido en la nómina de 40 hombres o puede ser adquirido por un club pagando al equipo original $100,000 dólares.

El equipo adquiriente está obligado a mantener al jugador en su plantel de 25 jugadores o de lo contrario debe ser ofrecido al conjunto original mediante un precio de compra de $50,000.