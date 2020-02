FORT MYERS, Florida, EE.UU. (AP) — Los Medias Rojas de Boston designaron el martes al coach de banca Ron Roenicke como manager interino para reemplazar al defenestrado Alex Cora, justamente en el día que los lanzadores y receptores se reportaron al dar comienzo a los entrenamientos de primavera.

El nombramiento es un indicio de que Roenicke — y tal vez toda la organización de los Medias Rojas — se salvaría de un castigo dentro de una investigación por robo de señales. Cora fue destituido por su participación en un esquema de robo de señales por parte de los Astros de Houston.

Los Medias Rojas aseguran que nada similar se dio en Boston cuando el equipo se coronó campeón en 2018. Se esperaba que las Grandes Ligas iba a tener una conclusión antes de comenzar la pretemporada, pero una persona con conocimiento de la pesquisa informó a The Associated Press que la misma se prolongará hasta la semana próxima. La persona habló con la AP con la condición de no ser identificada debido a que no se ha hecho un anuncio formal.

El comisionado Rob Manfred dijo la semana pasada que confiaba tener completada la investigación previo al inicio de los entrenamientos. Los pitchers y receptores de los Medias Rojas se reportaron el martes y tendrán su primera práctica el miércoles.

Roenicke, de 63 años, toma el mando de un equipo que afronta las repercusiones del escándalo de robo de señales y la decisión de desprenderse de Mookie Betts y David Price, respectivos ganadores de premios MVP y Cy Young, en un canje con los Dodgers.

Fue una transacción motivada para reducir la nómina salarial de los Medias Rojas. Cora fue despedido por orquestar el esquema de los Astros en 2017, un año antes que el puertorriqueño asumió como mánager de Boston.

Los Medias Rojas establecieron un récord de la franquicia al ganar 108 juegos en la temporada regular y conquistaron la Serie Mundial en su primer año con Cora. Al año siguiente, el equipo no se clasificó a los playoffs por primera vez desde 2015. Roenicke pasó cinco años como manager de los Cerveceros.

Ganó 96 juegos y el título de la División Central de la Liga Nacional en su primera campaña y quedó segundo por el Manager del Año. Su marca en Milwaukee fue de 342-331 en cinco temporadas.