Estando a pocos metros del Palacio Nacional, los médicos y agentes policiales se enfrentaron a trompadas, patadas y escudazos, lo que fue aprovechado por los galenos para llegar hasta una de las entradas de la Casa de Gobierno.

La situación fue provocada por una decisión de la Policía que quería obligar a los médicos a mantenerse dentro de una especie de “corral”, improvisados con vallas metálicas en la avenida México.

Los médicos habían iniciado una marcha desde el hospital de Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia en demanda de que el Gobierno cumpla con una series de acuerdos firmados en el 2016.

Con pancartas, cornetas y vociferando consignas iniciaron la marcha pasadas las 10:00 de la mañana.

Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), apuntó que con esta marcha no se han interrumpido las labores de los médicos en los hospitales.

“En estos momentos todos los hospitales están siendo asistidos por los médicos, hay médicos que tienen diferentes horarios”, dijo Waldo, quien emplazó a la prensa a que asista a un hospital y verifique que están dando servicio a la población.

Pidió al Gobierno dejar la “marrullería” y cumplir con los acuerdos. “Han firmado acuerdos tras acuerdos y se han burlado de las instituciones”, dijo.

Recordó que en la gestión pasada del CMD pasaron dos años de diálogo y que no se movilizó porque creyó en el Gobierno.

En sus reclamos exigen pensión y respeto a los acuerdos en la ley 414-98, reajuste salarial y retorno de los galenos al hospital Luis Eduardo Aybar.

Dijo que el acuerdo del 2016 fue firmado nuevamente este año, pero que no se dejarán engañar.

“Quizás sí, quizás no se logren los objetivos de los médicos, eso lo va a definir el tiempo, pero vamos a morir en la trinchera del honor, luchando hasta las ultimas consecuencias”, manifestó el gremialista.

Informó que ya fue aprobada la próxima acción, tras advertir que la lucha se profundizará porque el Gobierno juega con la inteligencia del hombre y no cumplir.

Dijo que la aplicación de la Ley 414-98 y el tema de las pensiones son innegociable.

Dicen sentirse engañados y que las autoridades habían anunciado que en marzo iban abrir el hospital Luis Eduardo Aybar. Pidió al Gobierno evitar confrontación en medio de la situación que se está dando en el paí