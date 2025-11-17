Santo Domingo.- El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, encabezó un encuentro con los aspirantes presidenciales de esa organización política.

En la reunión participaron los aspirantes y miembros del Comité Político, Francisco Domínguez Brito, Francisco Javier García, Abel Martínez y Charlie Mariotti.

Se trató de un encuentro de trabajo en el que estuvieron presentes el secretario general del PLD, Johnny Pujols, y la Comisión de Protocolo de Aspirantes Presidenciales del PLD, integrada por Robert de la Cruz, Rubén Jiménez Bichara, Margarita Pimentel y Andrés Navarro.

Tras la reunión, la referida comisión anunció el inicio del proceso para delimitar los aspectos generales y el protocolo que regulará el trabajo de los aspirantes presidenciales.

«Se consensuó el protocolo de trabajo que regirá la competencia interna, asegurando un proceso democrático, transparente y coherente con los valores boschistas del PLD, reforzando la disciplina partidaria y la convivencia fraterna que caracterizan al partido», señaló la comisión en su comunicado oficial.

En la sesión de dos horas y media, se acordó convocar al Comité Central a principios del año 2026, previo a una reunión del Comité Político, para validar los avances consensuados.

Los aspirantes presidenciales coincidieron en hacer los esfuerzos necesarios para seleccionar un aspirante presidencial único en el último trimestre del próximo año, pudiendo integrarse como aspirantes a este proceso otros que así lo decidan.

«El PLD reitera su compromiso con la unidad y con la defensa del pueblo dominicano, y asume esta etapa como un paso decisivo en la tarea de devolverle al país un gobierno serio, capaz y profundamente comprometido con la dignidad nacional», concluye el documento.