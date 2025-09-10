Santo Domingo.– El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, recibió este miércoles el documento final del diálogo sobre la crisis haitiana y sus implicaciones para la República Dominicana, elaborado por el Consejo Económico y Social (CES) y entregado por su presidente, Rafael Toribio.

El encuentro se desarrolló en la Oficina Presidencial del PLD, donde Medina estuvo acompañado por el secretario general del partido, Johnny Pujols, los vicepresidentes Juan Temístocles Montás y Zoraima Cuello, así como dirigentes que representaron a la organización en las seis mesas de deliberaciones coordinadas por el CES.

Puedes leer: Entidades se querellan contra Danilo por caso Punta Catalina

Reconocimiento al CES

Al recibir la documentación, Medina felicitó a la coordinación del Consejo por lo que definió como “un deber cumplido”, destacando la complejidad de alcanzar un texto de consenso entre sectores diversos.

“Queremos felicitarlos. Sé que no era fácil poder arribar a un documento en el que hubiese por lo menos un consenso mínimo entre los participantes para entregarle a la Presidencia de la República lo que puede ser una carta de ruta para el tratamiento de la población dominicana que reside en la frontera con Haití”, expresó el exmandatario.

El líder del PLD resaltó que el documento plantea políticas aplicables a las relaciones bilaterales con Haití, marcadas históricamente por retos y tensiones.

Origen del proceso

Medina recordó que el diálogo en el CES nació de una convocatoria conjunta de los expresidentes de la República y del presidente Luis Abinader, con el objetivo de unificar criterios y recomendar líneas de acción.

Subrayó que las medidas no son obligatorias para el Ejecutivo, ya que el presidente es el jefe de la política internacional, pero reafirmó su compromiso con los acuerdos alcanzados.

“Nos reiteramos a la disposición de colaborar en cualquier aspecto de lo que esté contenido en el documento que podamos aportar en el futuro”, dijo Medina tras recibir el texto de la mano de Rafael Toribio.

Palabras del secretario general del PLD

El secretario general del PLD, Johnny Pujols, también valoró el proceso y reiteró el respaldo institucional del partido.

“Fue un proceso de mucho trabajo y compromiso, que ya ha concluido. Ahora corresponde al Poder Ejecutivo decidir su implementación”, señaló Pujols, destacando la vocación de diálogo del PLD y su apuesta por el consenso como vía para fortalecer la democracia y garantizar el desarrollo en la zona fronteriza.

Los participantes

Por el CES participaron en la entrega, además de Toribio, la secretaria general Ana Selman, junto a Mariano Eberlé, Altagracia Peguero y Elisa Elena González.

De los tres sectores que componen el Consejo estuvieron presentes Gabriel del Río, José Luis León, César Dargán, Perla Contreras, Fernando Pinales, Hamlet Gutiérrez, Patricia Gómez y Pablo Viñas.

En representación del PLD acompañaron a Medina: Johnny Pujols, Juan Temístocles Montás, Zoraima Cuello, Gustavo Sánchez, Adriano Sánchez Roa, Danilo Díaz, Félix García, Katrina Naut, Sigfrido Pared Pérez, Yineuri Díaz y Héctor Olivo. También asistieron los miembros del Comité Político Carlos Pared Pérez y Robert De la Cruz, y los del Comité Central Germán Nova, Alexis Vásquez y Yulibelys Wandelpool.