La tragedia que crece en silencio: 259,000 muertos por meningitis en 2023, muchos de ellos niños

Redacción Ciencia.- En 2023, 259.000 personas fallecieron a causa de la meningitis en todo el mundo y 2,5 millones contrajeron la enfermedad, según un estudio publicado en The Lancet Neurology. El informe advierte que, pese a los avances logrados en los últimos años, aún se requieren mayores esfuerzos para controlar la enfermedad.

Los niños menores de 5 años representaron más de un tercio de las muertes, lo que refleja la vulnerabilidad de este grupo etario.

Aunque las tasas de mortalidad y de infección han disminuido significativamente desde 1990, los avances no son suficientes para cumplir los objetivos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que busca reducir las infecciones en un 50 % y las muertes en un 70 % para 2030.

La meningitis es la principal causa infecciosa de discapacidades neurológicas a nivel mundial. Esta inflamación de los tejidos que rodean el cerebro y la médula espinal puede ser de origen infeccioso o no infeccioso, con alto riesgo de muerte y complicaciones a largo plazo, por lo que requiere atención médica urgente.

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Impacto global y factores de riesgo

La enfermedad puede ser causada por bacterias, virus, hongos o parásitos, mientras que los traumatismos, el cáncer y algunos medicamentos representan un pequeño porcentaje de los casos.

Desde el año 2000, la implantación de vacunas a escala mundial ha reducido significativamente infecciones y muertes, aunque los avances han sido menores que los logrados en otras enfermedades prevenibles por vacunación.

El estudio destaca que los principales factores de riesgo de muerte son el bajo peso al nacer, el parto prematuro y la contaminación atmosférica. La carga de la enfermedad sigue siendo desproporcionadamente alta en países de bajos ingresos, especialmente en el «cinturón africano de la meningitis», donde Nigeria, Chad y Níger registran las tasas más elevadas de mortalidad e infección.

Patógenos y desafíos de salud

Entre los agentes causales destacan Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y los enterovirus no poliomielíticos. Los patógenos prevenibles definidos por la OMS, como S. pneumoniae, N. meningitidis, Haemophilus influenzae y estreptococo del grupo B, contribuyeron a 98.700 muertes y 594.000 casos.

A pesar de los avances en la reducción de la meningitis bacteriana mediante campañas de vacunación, persiste una carga sustancial por patógenos emergentes, como Candida spp. y hongos resistentes a medicamentos. Alcanzar los objetivos de la OMS requerirá inversión sostenida en vigilancia, cribado materno, fortalecimiento del sistema de salud y mejores estrategias de vacunación y manejo de antibióticos.

En general, los investigadores recalcan que es esencial intensificar los esfuerzos para mejorar el diagnóstico, la atención sanitaria y la prevención a nivel mundial.