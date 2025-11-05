En el siglo XXI la diplomacia cultural se ha consolidado como una de las herramientas más eficaces para proyectar la identidad, los valores y la creatividad de un país más allá de sus fronteras.

No se trata únicamente de promover el arte por el arte, sino de construir puentes de entendimiento, cooperación y prestigio internacional a través de la cultura.

Países como Corea del Sur, con el fenómeno del K-pop; Francia, con su gastronomía y cine; o México, con su patrimonio musical y culinario, han demostrado que el poder blando (soft power) puede ser tan influyente como las relaciones políticas o comerciales tradicionales.

En este contexto, la República Dominicana posee una ventaja natural: su música. El merengue y la bachata, declarados por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, son expresiones que condensan la historia, la identidad y la alegría del pueblo dominicano.

Pero más allá del ritmo y el baile, estas músicas pueden funcionar como auténticos instrumentos de diplomacia musical, capaces de proyectar una imagen positiva y diferenciada del país en el mundo.

El merengue nació en los campos dominicanos como una expresión popular mestiza, de raíces africanas y europeas, que acompañaba las celebraciones colectivas.

Con el tiempo, se convirtió en símbolo nacional, impulsado por figuras emblemáticas como Johnny Ventura, Wilfrido Vargas o Juan Luis Guerra, quienes internacionalizaron su sonido.

La bachata, en cambio, emergió desde los márgenes, cargada de nostalgia y sentimiento, hasta alcanzar un reconocimiento mundial con artistas como Juan Luis Guerra, Aventura y Romeo Santos, quienes la llevaron de los barrios a los escenarios globales.

Hoy, ambos géneros no solo representan la alegría caribeña, sino también una historia de superación y autenticidad cultural.

Su popularidad en América, Europa y Asia demuestra el potencial de estos ritmos como herramientas de diplomacia pública, capaces de generar empatía, interés turístico y vínculos emocionales con la República Dominicana.

Transformar el merengue y la bachata en instrumentos sistemáticos de diplomacia requiere una estrategia nacional coordinada, donde converjan el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Cultura.

Pasaporte emocional

Cuando un turista baila un merengue en la Plaza España o el Malecón de Santo Domingo, o escucha una bachata en una terraza de Madrid, está experimentando una forma de diplomacia sin discursos: la conexión humana que solo la música puede lograr.

La República Dominicana tiene, por tanto, la oportunidad de convertir su música popular en un emblema de diplomacia musical, una vía para fortalecer su imagen global, diversificar su oferta turística y reafirmar su identidad caribeña ante el mundo.

La diplomacia cultural no es un lujo, sino una inversión estratégica en reputación, turismo y desarrollo sostenible.

En el caso dominicano, el merengue y la bachata son mucho más que ritmos. Son lenguajes universales que hablan de historia, alegría, resiliencia y orgullo. Convertirlos en herramientas de diplomacia musical sería transformar el talento del pueblo dominicano en una fuerza de proyección global, capaz de abrir puertas donde la política o la economía no siempre llegan.

EL DATO: Tres ejes

La diplomacia musical dominicana podría estructurarse en tres ejes: