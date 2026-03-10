Santo Domingo.— El presidente Luis Abinader sorprendió este martes a sus seguidores al compartir un video bailando merengue junto a la primera dama Raquel Arbaje para celebrar sus 31 años de matrimonio, una publicación que rápidamente generó numerosas reacciones en redes sociales.

En el audiovisual, difundido en su cuenta de Instagram, la pareja presidencial aparece disfrutando del baile, mientras el mandatario acompañó el momento con un mensaje cargado de humor y complicidad.

“31 años conmigo a ritmo de merengue y ahora es que falta mambo. ¡Feliz aniversario!”, escribió Abinader.

La primera dama también respondió al gesto con un comentario en la misma publicación:

“Te amo por siempre ❤️❤️ y espero tengamos más tiempo para bailes en privado también”.

La publicación acumuló rápidamente mensajes de felicitación de usuarios, seguidores y figuras públicas, quienes celebraron la relación de la pareja.

La pareja se casó el 10 de marzo de 1995. La pareja tiene tres hijas en común: Esther Patricia, Graciela Lucía y Adriana Margarita Abinader Arbaje.

Viaje a Chile

El aniversario coincide con el viaje oficial del presidente Abinader a Chile, donde participa en la toma de posesión de José Antonio Kast como presidente para el período 2026-2030.

El mandatario asiste a los actos de transmisión de mando acompañado por Raquel Arbaje, su hija Adriana Abinader y el canciller Roberto Álvarez.