Messi busca su tercer título con Inter Miami en la final de la Leagues Cup

Miami.- Leo Messi se prepara para afrontar un nuevo capítulo en su brillante carrera este domingo, cuando lidere al Inter Miami en la gran final de la Leagues Cup frente a los Seattle Sounders.

El partido, que se disputará en el Lumen Field de Seattle, promete ser un espectáculo de primer nivel y podría marcar el tercer título del astro argentino con el conjunto de Florida, tras la Leagues Cup 2023 y la US Open Cup.

Ambos equipos llegan al duelo decisivo luego de mostrar un recorrido sólido y convincente en el torneo. “Ambos llegaron a la final por méritos propios. Tuvieron un camino perfecto. Son protagonistas habituales en sus conferencias, con planteles muy bien dirigidos”, destacó Víctor Guevara, vicepresidente de competencia de la Leagues Cup, en declaraciones a EFE.

El choque no será un reto cualquiera para el Inter Miami. Será la primera vez que el conjunto dirigido por Gerardo “Tata” Martino dispute un partido de visitante en esta edición del certamen, y lo hará en condiciones particulares: sobre césped sintético.

Este detalle añade un condimento especial, considerando que Messi ha expresado en el pasado sus reservas sobre jugar en este tipo de superficie.

Sin embargo, la magnitud de la cita y la posibilidad de ampliar su palmarés en Estados Unidos parecen opacar cualquier inconveniente.

El Inter Miami, reforzado no solo con la figura de Messi, sino también con experimentados compañeros como Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez, se ha consolidado como uno de los equipos más mediáticos y competitivos de la Major League Soccer en apenas un año desde la llegada del argentino.

Por su parte, los Seattle Sounders, históricos de la MLS y campeones de la Liga de Campeones de la Concacaf en 2022, buscan reafirmar su poderío y demostrar que el dominio de Miami no será tan sencillo de imponer.

La expectativa es máxima. El Lumen Field, con capacidad para más de 68 mil espectadores, espera un lleno total para recibir a Messi y al Inter Miami.

Fanáticos de todas partes de Estados Unidos se han movilizado para presenciar lo que podría ser un nuevo hito en la carrera del siete veces ganador del Balón de Oro.

Más allá del trofeo, la final representa un duelo entre estilos: la experiencia europea de las estrellas de Miami contra la fortaleza y la estructura consolidada de un Seattle que siempre ha sido referente en la MLS.

Una batalla que, sin duda, mantendrá en vilo a millones de fanáticos alrededor del mundo.