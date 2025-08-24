Meteorología pronostica poca lluvia; onda tropical llegará el martes

Santo Domingo.- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó poca lluvia para las próximas 24 horas en territorio dominicano, pero advirtió que el martes se aproximará una onda tropical que provocará aumento de nubosidad en poblaciones de la costa caribeña.

Las pocas precipitaciones que se prevén para las próximas horas se registrarán sobre las provincias La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata, Monseñor Nouel, Juan Sánchez Ramírez, Duarte, Santiago de los Caballeros y Azua.

Asimismo, Meteorología informó que descontinuó el nivel de alerta que regía en unas cinco demarcaciones, debido a la mejoría del clima.

Además, Meteorología vigila una zona de aguaceros ubicada al sureste de las Islas Barlovento.

Se espera que este sistema entre debilitado al Mar Caribe, de acuerdo al pronóstico del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH).

El CNH también informó sobre la formación de la tormenta tropical Fernando, la sexta de la temporada de huracanes en el Atlántico y el Golfo de México.

Esta tormenta no ofrece peligro para República Dominicana, debido a su ubicación.

