Las lluvias dejan un desaparecido y cientos de desplazados en República Dominicana

Aguaceros con posibles tronadas y aisladas ráfagas de viento se esperan en el transcurso de la tarde de hoy en al menos 16 provincias, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Alerta por inundaciones

La institución recomendó a la población estar atenta, ya que las lluvias tendrán potencial para generar diferentes tipos de inundaciones, principalmente en zonas urbanas.

La entidad señaló que estas lluvias se deben a una vaguada y se sentirán en el Gran Santo Domingo, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, La Romana, San Pedro de Macorís y Monte Plata.

También en San Cristóbal, Duarte, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, Azua, San Juan, Dajabón y Elías Piña.

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Indomet indicó que las temperaturas seguirán agradables durante la noche, la madrugada y temprano en la mañana, principalmente en zonas montañosas, así como valles del interior del país.

La población debe permanecer alerta por las lluvias intensas.

Mañana

Para mañana jueves, la institución de pronóstico meteorológico detalló que la vaguada se fortalecerá más, incrementando la humedad e inestabilidad en distintas regiones del territorio nacional.

Por tal motivo, se esperan lluvias acompañadas de tronadas y ráfagas de viento, principalmente sobre varias localidades de La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, El Seibo, Hato Mayor y el Gran Santo Domingo.

De igual modo, en Duarte, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, Valverde, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez y San Juan.

Para el viernes, Indomet prevé que las condiciones meteorológicas seguirán bajo la incidencia de una vaguada. Por consiguiente, se esperan aguaceros dispersos, con tronadas y ráfagas de viento en provincias de las regiones noreste, sureste, (incluyendo el Gran Santo Domingo), la cordillera Central y la zona fronteriza.