Santo Domingo.- Un sistema de alta presión o anticiclón limitará la actividad de lluvia este jueves, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El organismo informó que solo en lugares cercanos a montañas se podría registrar aguaceros moderados, pero que el resto del territorio dominicano estará bajo la influencia del anticiclón.

Asimismo, Meteorología informó que vigila dos zonas de aguaceros ubicadas en el este del océano Atlántico, las cuales podrían alcanzar categoría de depresión tropical en los próximos días.

Un anticiclón limitará lluvias en la República Dominicana este jueves

Puede leer: Desaparecen los efectos del huracán Erín y dejan sin efectos las alertas

El primero de dichos sistemas se localizaba, la tarde del miércoles, al este de las Islas Sotavento (donde azota el viento), y la segunda, al oeste de la costa e África.

El Indomet exhortó a la población a mantenerse atenta a las informaciones oficiales que emitirá ese organismos en las próximas horas sobre la evolución de ambos sistemas.