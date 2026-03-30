Santo Domingo.– Durante el feriado de Semana Santa, el flujo de personas en Santo Domingo y sus alrededores se incrementa considerablemente, especialmente en horas pico y hacia los puntos turísticos y religiosos.

Para garantizar un transporte seguro y eficiente, los servicios del Metro y del Teleférico implementarán horarios especiales, con el fin de atender a la población durante los días de mayor movilidad y evitar aglomeraciones.

Si planeas moverte durante de Semana Santa, toma nota:

Jueves 2 de abril

Metro y Teleférico de Santo Domingo: 5:30 a.m. – 10:30 p.m.

Teleférico de Los Alcarrizos y Santiago: inicia a las 6:00 a.m.

Viernes 3 de abril

Metro: 6:00 a.m. – 10:00 p.m.

Todos los Teleféricos: 8:00 a.m. – 9:00 p.m.

Sábado 4 y domingo 5 de abril

Metro: 6:00 a.m. – 10:00 p.m.

Teleférico de Santo Domingo: 8:00 a.m. – 9:00 p.m.

Teleféricos de Los Alcarrizos y Santiago: sábado inicia a las 6:00 a.m., domingo 8:00 a.m., ambos cierran a las 9:00 p.m.

Línea 2C del Metro

Servicio especial viernes, sábado y domingo: 10:00 a.m. – 8:00 p.m.

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Recomendación:

Las autoridades llaman a los usuarios a planificar sus traslados y estar atentos a los horarios especiales para evitar contratiempos durante el asueto.