Nuevo puente peatonal en el kilómetro 9 de la autopista Duarte.- Foto: Guillermo Burgos

Desde la noche del viernes está en funcionamiento el nuevo puente peatonal del kilómetro 9 de la autopista Duarte, tras el retiro de la antigua estructura en la zona.

La nueva obra cuenta con iluminación, techo protector, sistema de cámaras de seguridad y facilidades para personas con discapacidad visual. Además, posee una conexión directa con la estación María Montez del Metro de Santo Domingo y con la marginal de la avenida Luperón.

El retiro de la estructura forma parte de los trabajos de transformación del kilómetro 9, con el objetivo de liberar espacio y mejorar la circulación en una de las zonas de mayor flujo vehicular del Gran Santo Domingo.

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Transeúntes consultados por El Nacional valoraron la obra de manera positiva, destacando su seguridad y comodidad. No obstante, algunos manifestaron preocupación por las medidas que se adoptarán para evitar la arrabalización del entorno y si habrá alternativas para quienes tengan dificultad para subir los escalones.

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Evitar arrabalización

El presidente del Frente Nacional de Taxistas por Aplicación de la República Dominicana, Ramón Gómez, calificó la obra como positiva y resaltó su impacto en la protección de los peatones.

Sin embargo, consideró que las autoridades deben prestar atención para evitar que el área sea ocupada por vendedores informales o indigentes, como ocurría con el puente anterior.

«Si le estamos dando carácter a la entrada de Santo Domingo, no podemos permitir que siga arrabalizada», manifestó el también miembro del equipo de Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra) en el Cibao.

Los escalones

Por su parte, Nilson Vásquez calificó como “una bendición” el nuevo puente peatonal y admitió que se sorprendió al notar el cambio.

«Yo me quedé sorprendido porque es una obra del presidente Luis Abinader, evaluable, perfecta», expresó.

No obstante, señaló la dificultad que podrían enfrentar algunas personas para subir los escalones y relató que momentos antes había ayudado a una señora a subir.

Pareciera Europa

En tanto, Carmen Acosta valoró de manera positiva la nueva estructura, comparándola incluso con puentes de Europa.

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«Esto está perfecto, está lindo. Pareciera que estuviéramos en Europa, como en Madrid ahora mismo», dijo.

«Yo subí con mis dos paquetes, a los 80 años perfectamente», comentó en referencia a los escalones.

Comodidad

Para Carlos Manuel de la Cruz, el nuevo puente resulta más cómodo que el anterior debido a sus dificultades para caminar.

«Es mucho mejor porque yo no puedo caminar muy bien. En el otro puente subía forzado y aquí voy más cómodo», explicó.

Actualmente solo permanecen en el lugar los accesos a las escaleras del puente desmontado.