México detiene en el estado de Sinaloa a uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI

Ciudad de México.– Autoridades mexicanas informaron este jueves la detención en el estado de Sinaloa de Samuel Ramírez Jr., uno de los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, por quien se ofrecía una recompensa de hasta un millón de dólares por información que condujera a su captura.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, confirmó que el arresto se realizó en la ciudad de Culiacán, capital de Sinaloa, como parte de los mecanismos de cooperación internacional entre ambos países.

En el operativo participaron elementos del Ejército mexicano, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Ramírez Jr., de 33 años, era buscado por autoridades estadounidenses por su presunta participación en el asesinato de dos mujeres ocurrido en mayo de 2023 en Federal Way, en el estado de Washington.

Según informaron las autoridades en un comunicado conjunto, el detenido era requerido por delitos de homicidio y tentativa de homicidio, y su captura fue posible tras el intercambio de información entre agencias de seguridad de México y Estados Unidos, que alertaron sobre su presencia en territorio mexicano.

De acuerdo con el director del FBI, Kash Patel, el sospechoso llevaba casi tres años prófugo y fue arrestado sin incidentes antes de ser trasladado a Estados Unidos, donde quedó bajo custodia policial en la ciudad de Seattle.

La captura se produce en medio de una creciente cooperación bilateral en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, que ha incluido recientes operativos contra objetivos de alto perfil vinculados al crimen organizado.