Asesinan a dos funcionarios del Gobierno municipal en estado mexicano de Guerrero

Chilpancingo (México).– Dos funcionarios del Gobierno municipal de Ayutla, en el estado de Guerrero, fueron asesinados la noche del martes en una carretera federal que conecta las regiones Centro y Costa Chica del estado, informaron organizaciones sociales.

Con estos hechos, suman cuatro muertes de funcionarios locales en lo que va de la semana.

Las víctimas fueron el comisionado de Obras Públicas, Tomás Augusto Lozano Analco, y el contador Francisco Bonilla, integrantes del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla, un gobierno electo por usos y costumbres. Ambos regresaban de una reunión en Chilpancingo cuando fueron atacados en la carretera Tierra Colorada-Cruz Grande, cerca del puente Omitlán.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo, capital del estado, y permanecieron bajo resguardo de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General del Estado (FGE) mientras familiares los reconocieron y reclamaron.

El operativo de seguridad se mantiene activo, con participación de policías locales vestidos de civiles, hasta que los cuerpos sean trasladados de vuelta a Ayutla.

Contexto de violencia en la región

El ataque ocurrió en un marco de tensión armada entre policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) y del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ) contra el grupo delictivo ‘Los Ardillos’, al que acusan de desplazar comunidades.

El pasado 30 de mayo, los grupos de autodefensa irrumpieron en Tierra Colorada para expulsar a ‘Los Ardillos’, provocando bloqueos de la Autopista del Sol por parte de comisarios y habitantes del Valle del Ocotito.

Desde entonces, la polarización armada persiste, con ataques continuos como el registrado el 1 de marzo, según denunciaron comunitarios de la Upoeg y Cipog-EZ.

Otros ataques a funcionarios locales

El lunes anterior, otro ataque en la carretera Chilapa-Tlapa cobró la vida de la directora de Salud de Atlixtac, Jessica Macedonio Saldaña, y del funcionario Fulgencio Salgado Sánchez.

El subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, descartó que los asesinatos tengan motivaciones políticas y los atribuyó al «fenómeno de violencia que se vive a nivel nacional».