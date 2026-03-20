México garantiza el envío de ayuda humanitaria a Cuba en una reunión entre cancilleres

Ciudad de México.- El secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, se reunió este viernes con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, en el marco del foro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y países africanos, para garantizar que México seguirá enviando ayuda humanitaria a La Habana.

A través de sus redes sociales, la Cancillería mexicana informó que De la Fuente trasladó al jefe de la diplomacia cubana que «continuará la ayuda humanitaria y la relación bilateral estrecha, como ha instruido la presidenta Claudia Sheinbaum«.

Además de su encuentro con el canciller cubano, De la Fuente se reunió con sus homólogos de Colombia, Haití y Ghana, en medio del foro de alto nivel Celac-África celebrado en Bogotá.

Nuevo envío de ayuda humanitaria a Cuba

En el caso de Cuba, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció durante su conferencia matutina que un nuevo barco de la Marina saldrá hoy desde Veracruz cargado con alimentos y enseres para la población cubana. Este será el tercer envío de ayuda humanitaria desde que Estados Unidos impuso un bloqueo energético a la isla.

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«Vamos a seguir apoyando al pueblo de Cuba y buscando la manera de que sin afectar a México podamos darles combustible, que es fundamental en este momento», sostuvo Sheinbaum desde Cancún, en el Caribe mexicano. «Cuba ha vivido un bloqueo económico por años que ha limitado el desarrollo económico del pueblo cubano».

Flotilla Nuestra América y respaldo internacional

La flotilla Nuestra América, organizada por activistas y miembros de la sociedad civil, partirá también este viernes desde México, en concreto del puerto de Progreso, en Yucatán, con un convoy cargado de alimentos, medicamentos, productos de higiene y paneles solares que llegará este sábado a La Habana.

Asimismo, este viernes dos nuevos buques de la flotilla se unirán a la ayuda humanitaria desde Isla Mujeres, en el Caribe mexicano.

La iniciativa cuenta con el respaldo de organizaciones internacionales y se suma a otros envíos recientes desde México, en un contexto de tensiones renovadas entre Washington y La Habana.