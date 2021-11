Michelle Vieth culpa a Héctor Soberón por haber filtrado su vídeo intimo

Lo acusa

Durante mucho tiempo, la actriz Michelle Vieth, sufrió las consecuencias de la filtración de un video íntimo. Ahora señala que su primer marido, Héctor Soberón, fue la persona que dio a conocer este material, aunque aclara que no puede comprobarlo.

Detalles

Según People en Español, Vieth manifestó «No tengo manera (de comprobar que fue Héctor Soberón), más que con el video original, pero yo en (la telenovela Mi pequeña) traviesa usaba unos calzones que iban por arriba de los jeans, entonces en la primera parte (del video) justamente traigo esos calzones.

La segunda parte era nuestra casa», relató en entrevista con Yordi Rosado. «Fue algo que él me dijo ‘Vamos a hacerlo, está divertido, es diferente’. A mí me dijo: ‘Lo borré’, pero lo guardó.

Matías Novoa

Aclara rumores

El actor Matías Novoa señaló que aún no está listo para iniciar una nueva relación amorosa y aclaró que no mantiene un romance con Michelle Renaud, como algunos medios lo han especulado, informa People en Español.

“No pasa nada”

«No, ahorita no pienso enamorarme de nuevo, cómo me voy a enamorar de nuevo si vengo saliendo de una relación. No, no sé por qué se está hablando de eso, eso no tiene nada que ver, esto fue una decisión personal, yo e Isabella, no hay terceras personas.

Lo que pasa es que hicimos una película juntos (con Michele) entonces creo que la gente empezó a hablar cosas y acabamos de terminar el rodaje, pero ya, no pasa nada», dijo Novoa al ser abordado en un evento.

Sexappeal y Nikauly

Cambios

El salsero Sexappeal dijo durante una entrevista en el programa “Nikauly D’Noche”, que los cambios que ha tenido el negocio del espectáculo han hecho que casi todas las disqueras hayan desaparecido, así como también las multinacionales.

Nadie puede

Sexappeal afirmó que es difícil tener inversionistas de los que muchas veces no sabes de dónde procede su dinero, por lo que ha preferido mejor estar solo y enfrentar todos los desafíos que esto conlleva para un artista, en vez de llegar a estar mal acompañado.

Asimismo, el intérprete de “A escondidas” agregó que a pesar de la música urbana estar en su mejor momento, con los géneros merengue, la salsa y la bachata nadie puede ya que son géneros imperecederos.