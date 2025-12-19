Micheros, pero no ausentes

La necesidad de verse los unos a los otros los aglutinó y llevó a descubrir la posesión de un anhelo común. Todos querían ver a sus compueblanos, dispersos en la inmensidad de los estados Nueva York y Nueva Jersey. Un mandato íntimo les reclamaba compartir su amor por su pueblo, Miches, ubicado en la costa atlántica dominicana.

Así surgió la Asociación de Micheros Ausentes y a ellos le fue dado saber que podían disminuir la ausencia realizando acciones en favor de la comunidad. La buena voluntad comenzó a girar impulsada por el vínculo territorial. Los movía una genuina expresión de apego, que es un factor sentimental de unidad.

La Asociación de Micheros establecidos en los Estados Unidos ha sido registrada como entidad sin fines de lucro amparada bajo las leyes de ese país. Fue fundada el 20 de marzo de 2010. En principio fue la añoranza, ya que los muchachos estaban alejados de su terruño y solo se reunían en la funeraria cuando moría algún familiar o amigo.

Todos recuerdan y admiten que los fundadores fueron Teófilo Puente, Álvaro Turbides, Jackeline, Maiquel, Mirian Ramona y Norkis Páez; Francisco Mauricio, los hermanos Pedro, Richard y Diómedes de la Cruz, además de Federico Candelaria y Gelasio (Niñita) de Turbides. Pedro de la Cruz falleció, pero los demás siguen liderando la organización.

Cada año, el primer sábado de diciembre, realizan una Fiesta de Gala para celebrar la micheridad. Esto aporta fondos para las actividades que realizan luego en Miches. Todos los micheros residentes en EUA saben que en junio están convocados a un “picnic”, donde la Asociación les brinda bocadillos y amenidades.

Una acción muy esperada es la que realizan en su pueblo, el cual cargan, como tesoro, en sus sentimientos. Otorgan reconocimientos a personalidades que se destacan por el ejercicio del bien y además dispensan útiles escolares, sillas de ruedas, pañales para adultos, equipos médicos y otros implementos útiles.

El propósito de la asociación es concentrar sus ayudas en el deporte, educación y cultura. Han donado equipos al hospital municipal, un camión de bomberos y más de 10,000 dólares en instrumentos para contrarrestar incendios, reparar viviendas y a la vez donan alimentos a damnificados por desastres naturales.

Preside la Asociación Teófilo Puente, junto a Álvaro Turbides, vicepresidente; Martha Santana, tesorera; Robert Candelaria, secretario general; ELin Peralta, Gerardo Páez, Álvaro Romero y Elvira Romero, vocales, además de Leybis Turbides, asesora. No hay dudas de que son micheros, lo no aceptable es que sean ausentes.