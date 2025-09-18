Nueva York.— La tecnológica Microsoft reveló este jueves que el centro de datos de inteligencia artificial (IA) que está cerca de completar en Wisconsin, estado del centro-oeste de Estados Unidos, será el “más potente del mundo”, y anunció una nueva inversión de 4,000 millones de dólares para ampliarlo.

El complejo, denominado centro Fairwater, está ubicado en Mount Pleasant (Wisconsin) y abrirá a principios de 2026. Según un comunicado de la compañía, contará con “cientos de miles” de procesadores gráficos (GPU) de Nvidia para entrenar modelos de IA, con una potencia diez veces superior a la de las mejores supercomputadoras actuales.

El consejero delegado de Microsoft, Satya Nadella, explicó en X que el centro tendrá un “sistema integrado” que facilitará la computación a escala exponencial. Además, sus GPU se enfriarán con un ciclo cerrado de líquidos que no requiere agua, y toda la energía que consuma será compensada con fuentes renovables.

Quizas te interese leer: El BID impulsa la lucha contra el crimen en Latinoamérica como pilar del desarrollo

“Y eso no es todo. Hoy nos comprometemos a 4,000 millones adicionales que gastaremos en los próximos tres años para construir nuestro segundo centro de datos de similar tamaño y escala”, agregó Microsoft en una nota publicada en su blog oficial, firmada por su presidente, Brad Smith.

Nadella añadió que Microsoft también está construyendo otros centros idénticos a Fairwater en Estados Unidos, además de nuevos proyectos fuera del país, que se sumarán a las infraestructuras de IA ya en funcionamiento en un centenar de centros activos en todo el mundo.

El centro Fairwater, en el que la empresa ha invertido unos 3,300 millones de dólares, está ubicado en el mismo terreno donde el expresidente Donald Trump prometió en 2018 que la multinacional Foxconn levantaría una fábrica valorada en 10,000 millones de dólares, proyecto que nunca se materializó.

Smith, quien ofreció una charla este jueves sobre los planes de Microsoft en Mount Pleasant, localidad donde creció, adelantó que el segundo centro de datos estará operativo en 2027 o más adelante.