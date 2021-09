Miguel Cabrera se unirá a Hank Aaron y Pujols

Como los únicos jugadores con 3,000 hits, 600 dobles, 500 jonrones; el venezolano necesita seis dobles y 29 incogibles para lograrlo

Miguel Cabrera tuvo una noche espléndida al conectar de 4-4 y empujar tres carreras. El venezolano hizo historia días atrás cuando se unió al contingente de 500 jonrones y ahora está tras los tres mil hits.

Uno de los más grandes bateadores de la historia y quien disputa la supremacía en este siglo con Albert Pujols, Cabrera en cualquier punto se unirá al dominicano y al inmortal Hank Aaron como los únicos peloteros con 3,000 incogibles, 600 dobles y 500 cuadrangulares en su trayectoria en el Big Show..

Aaron, quien en enero alcanzó la suprema igualdad, registró 3,771-624-755 en una carrera tan exitosa que al mejor jugador ofensivo del año se lo reconoce con un galardón que tiene su nombre.

Pujols, todavía sumando, tiene 3,297-672-679 y mantiene aspiración de alcanzar los 700 vuelacercas si recibe un contrato para el próximo curso.

Cabrera, quien el próximo año cumplirá su vigésima campaña en el Big Show, exhibe 2,971-594-502. Muy poca cosa lo separa de los 600 dobles y los tres mil hits, proezas que alcanzaría en abril del 2022 si no se adelanta y hace de las suyas en los juegos restantes.

DATOS.- Los Mets sufrieron un doloroso revés 2-1 en 10 innings frente a los Marlins. Sandy Alcántara tuvo una labor extraordinaria con 9.0 IP, 4 H, 1 C, 1 BB, 14 K, pero salió sin decisión.

El derecho de Miami tiene 178 ponches con cuatro aperturas pendientes, suficientes para engrosar el listado de dominicanos con 200 ponches en una estación…Salvador Pérez pegó su cuadrangular 42. El venezolano y Vladimir Guerrero Jr. (41) pisan los talones al nipón Shohei Ohtani (43)…Guerrero Jr. ha sido el mejor jugador ofensivo del béisbol esta temporada, la diferencia con Ohtani en la disputa por el JMV es lo bien que ha lanzado el oriental.

El hijo del inmortal lidera la Americana en bateo (.320), OBP (.411), OPS (1.016), hits (164), anotadas (106) y bases alcanzadas (310)…Nick Castellanos (.317) se fue en blanco en cuatro turnos y Trea Turner (.320) pegó sencillo en su cuarta y última visita al plato. Uno de ellos dos terminará como líder de bateo en la Liga Nacional…Bryce Harper disparó su jonrón 29 del año, 22 han sido solitarios…José Marmolejos rompió el empate con indiscutible de dos vueltas en el triunfo de Seattle 8-5 sobre Houston…Toronto dispuso de los Yankees 6-3, su séptimo triunfo consecutivo, mientras que los de Nueva York han perdido nueve de sus últimos 11 y descendieron al segundo comodín, pues los Medias Rojas ganaron un juegazo 2-1 a los Rayos con cuadrangular de dos carreras de Hunter Renfroe después de dos outs en el octavo…Los Gigantes derrotaron 7-4 a los Rockies para convertirse en el primer equipo que llega a 90 triunfos este año.

San Francisco combinó su victoria con la derrota de los Dodgers 5-4 ante los Cardenales para sacar dos juegos de ventaja…Adam Wainwright logró su décimo quinto ganado del año con 8.1 IP, 7H, 4 CL, 0 BB 4 K. Tres de las carreras fueron en el noveno inning cuando salió a completar el juego porque el dirigente Mike Shildt no confía en el relevo ante la caída de Álex Reyes. Wainwright, quien ha triunfado en ocho de sus últimas nueve aperturas, regresará la próxima campaña para retirarse junto con Yadier Molina.

El pitcher conversó con su familia y de manera unánime todos estuvieron de acuerdo en que retornara…Joe Ryan, lanzador adquirido por los Mellizos en el cambio por Nelson Cruz, retiró 19 bateadores consecutivos antes de permitir sencillo de Amed Rosario en el séptimo acto.

Minnesota blanqueó a Cleveland por segunda noche seguida…Arizona cayó ante Texas y ahora tiene cinco reveses corridos en la casa y ha perdido 10 de sus últimos 11 juegos. Los Diamonbacks, con 45-95, poseen la peor marca en las Mayores…Jason Heyward dio un jonrón que dejó en el terreno a los Rojos 4-1.

Eso es noticia, pues al jardinero de los Cachorros le pagan solo para atrapar elevados…Hizo bien la Liga Dominicana de Béisbol en bautizar el Draft de Novatos con el nombre de Tano Martino, quien siempre defendió la idea de que se estableciera un sorteo en la liga. Definitivamente el draft ha sido un antes y un después en la Lidom. Justo reconocimiento al petromacorisano Tano, una de las personas más cordiales y agradables que hemos tratado en el mundo del béisbol y el baloncesto, sus dos pasiones.

Vitelio Mejía, presidente de la liga, ha elevado el sorteo a otro nivel y la razón es sencilla, se deja asesorar y da responsabilidad a sus hombres en cada una de las áreas, pues antes era un asunto de dos y organizado por un solo hombre.

Crédito, en su área, a Satosky Terrero, para mí, el mejor director de prensa que ha tenido la Lidom hasta ahora…Michael Jordan y Patrick Ewing estuvieron en segunda fila en Cooperstown durante la ceremonia del Salón de la Fama. Hace unos años – cuando Vladimir Guerrero fue introducido- que un dominicano quería colarse en primera fila como si tuviera que ver con la carrera de la leyenda de Don Gregorio. Hay quienes son enfermos con el figureo.

CITA.- “Mamá, me enseñaste que cualquier sueño es alcanzable, siempre y cuando uno trabaje más duro que los demás. Me grabaste eso en la cabeza una y otra vez y me llevaste a creerlo. Me dijiste que nunca debía poner pretextos. No me permitías decir `no puedo’. Papá, has sido la voz de la razón, me enseñaste a ser paciente, a pensar antes de hablar. Siempre has estado aquí para darme consejos y hasta hoy eres la primera persona a quien recurro”, dijo Derek Jeter ayer en su discurso de aceptación de la inmortalidad en el béisbol.

JONRONES DE DOMINICANOS.– Vladimir Guerrero Jr. (41-65),Miguel Sanó (25-156), Juan Soto (25-94), Juan Lagares (5-30).

PROEZA.- Adam Duvall, de los Bravos conectó su cuadrangular 33, segundo de la Liga Nacional, y elevó las empujadas a 98, tope del circuito.